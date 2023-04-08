Які продукти зростуть у ціні напередодні Великодня та скільки тепер коштуватимуть: перелік із цінами

Перелік продуктів із цінами

М'ясо

Як розповів аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка в коментарі Obozrevatel, найпопулярнішим м'ясом на Великдень є свинина. Перед Великоднем вона може подорожчати на 5-10%.

Зараз вартість на цей вид м'яса приблизно така:

ошийок - 189-219 грн/кг

лопатка - 166-179 грн/кг

грудинка - 169-171 грн/кг

шашлик зі свинини – 157-205 грн/кг

ребра - 161-175 грн/кг

підчеревина - 164-170 грн/кг

Яйця

Це ще один головний атрибут святкового столу. Варто зазначити, що порівняно з минулим роком ціна за десяток зросла приблизно у два рази.

Зараз вартість варіюється від 67 до 74 гривень за десяток. Експерт каже, що за ненайкращих обставин до Великодня ця ціна може зрости ще на 8-10%. Проте водночас зазначає, що цього може й не відбутися.

Овочі

Це далеко не заборонені продукти для споживання під час посту, але з настанням тепла та весни на українських столах усе частіше з'являються свіжі овочі.

Цього року їхня вартість і без святкового ажіотажу достатньо висока та вже певний час такою залишається.

Наразі середні ціни на найпопулярніші овочі такі: