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Які продукти зростуть у ціні напередодні Великодня та скільки тепер коштуватимуть: перелік із цінами

Які продукти додадуть у ціні до Великодня (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Трохи більше як за тиждень українці святкуватимуть Великдень. Традиційно в цей день на столі стоятимуть усі заборонені на час посту продукти, а саме: м'ясо, крашанки, паски тощо. Однак, як це часто буває, з підвищенням попиту ростуть і ціни, тому Великдень - не виняток.

Які продукти додадуть у ціні напередодні свята - читайте нижче в матеріалі Styler.

Перелік продуктів із цінами

М'ясо

Як розповів аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка в коментарі Obozrevatel, найпопулярнішим м'ясом на Великдень є свинина. Перед Великоднем вона може подорожчати на 5-10%.

Зараз вартість на цей вид м'яса приблизно така:

  • ошийок - 189-219 грн/кг
  • лопатка - 166-179 грн/кг
  • грудинка - 169-171 грн/кг
  • шашлик зі свинини – 157-205 грн/кг
  • ребра - 161-175 грн/кг
  • підчеревина - 164-170 грн/кг

Яйця

Це ще один головний атрибут святкового столу. Варто зазначити, що порівняно з минулим роком ціна за десяток зросла приблизно у два рази.

Зараз вартість варіюється від 67 до 74 гривень за десяток. Експерт каже, що за ненайкращих обставин до Великодня ця ціна може зрости ще на 8-10%. Проте водночас зазначає, що цього може й не відбутися.

Овочі

Це далеко не заборонені продукти для споживання під час посту, але з настанням тепла та весни на українських столах усе частіше з'являються свіжі овочі.

Цього року їхня вартість і без святкового ажіотажу достатньо висока та вже певний час такою залишається.

Наразі середні ціни на найпопулярніші овочі такі:

  • зелена цибуля - 42 гривні за 100 грамів
  • цибуля порей - 153 грн/кг
  • огірки - від 199 до 208 грн/кг
  • болгарський перець - 216 грн/кг
  • червоні помідори - 74 грн/кг
  • картопля - 9, 60 грн/кг
  • молода картопля - 15 грн/кг

Раніше ми розповідали, скільки коштує великодній кошик в Україні цього року.

Читайте також, чи скасують комендантську годину в Києві на Великдень.

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