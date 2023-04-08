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Какие продукты вырастут в цене в канун Пасхи и сколько теперь будут стоить: перечень с ценами

Какие продукты прибавят в цене к Пасхе (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Чуть больше чем через неделю украинцы будут праздновать Пасху. Традиционно в этот день на столе будут стоять все запрещенные на пост продукты, а именно: мясо, пасхальные яйца, паски и т.д. Однако, как это часто бывает, с повышением спроса растут и цены, поэтому Пасха - не исключение.

Какие продукты прибавят в цене в канун праздника - читайте ниже в материале Styler.

Список продуктов с ценами

Мясо

Как рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка в комментарии Obozrevatel, самым популярным мясом на Пасху есть свинина. Накануне Пасхи она может подорожать на 5-10%.

Сейчас цена на этот вид мяса примерно такова:

  • ошейок - 189-219 грн/кг
  • лопатка - 166-179 грн/кг
  • грудинка - 169-171 грн/кг
  • шашлык из свинины - 157-205 грн/кг
  • ребра - 161-175 грн/кг
  • подбрюшина - 164-170 грн/кг

Яйца

Это еще один главный атрибут праздничного стола. Следует отметить, что по сравнению с прошлым годом цена за десяток выросла примерно в два раза.

Сейчас стоимость варьируется от 67 до 74 гривен за десяток. Эксперт говорит, что при не самых лучших обстоятельствах к Пасхе эта цена может вырасти еще на 8-10%. Однако в то же время отмечает, что этого может и не произойти.

Овощи

Это далеко не запрещенные продукты для употребления в пост, но с наступлением тепла и весны на украинских столах все чаще появляются свежие овощи.

В этом году их стоимость и без праздничного ажиотажа достаточно высокая и уже некоторое время такой и остается.

Пока средние цены на самые популярные овощи такие:

  • зеленый лук - 42 гривны за 100 граммов
  • лук порей - 153 грн/кг
  • огурцы - от 199 до 208 грн/кг
  • болгарский перец - 216 грн/кг
  • красные помидоры - 74 грн/кг
  • картофель - 9, 60 грн/кг
  • молодой картофель - 15 грн/кг

Раньше мы рассказывали, сколько стоит пасхальная корзина в Украине в этом году.

Читайте также, отменят ли комендантский час в Киеве на Пасху.

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