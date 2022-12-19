Стало відомо, які продукти в Україні подорожчали найбільше з 24 лютого

Які продукти подорожчали найбільше

Зазначається, що інфляція у листопаді зросла на 0,7%. Так, з березня по листопад ціни на продукти харчування злетіли на 22,2%.

На скільки відсотків подорожчали продукти:

риба - 45,5%,

яйця - 80,7%,

овочі - 49,7%,

фрукти - 70,5%,

цукор - 32,9%,

макарони - 27,5%,

олія - 25,7%,

м'ясо - 24,4%,

кисломолочний сир - 22,6%.

Судячи зі статистики, рекордсменами з подорожчання стали яйця, овочі, фрукти та риба.

Зазначимо, що експерти прогнозують подальше зростання цін у країні, оскільки воєнні дії не припиняються.

Подорожчання яких продуктів чекати українцям?

Зокрема, як кажуть експерти, вже навесні в Україні зростуть ціни на деякі овочі.

Причина проста: значні витрати на зберігання та ризики перебоїв із постачанням електроенергії.

Будуть дорожчати всі овочі, крім картоплі і продуктів борщового набору.

Також навесні може спостерігатися дефіцит цибулі, адже цього року врожаю було замало, бо основні райони його виробництва ще окуповані.

Відповідно, цибуля теж може значно здорожчати в Україні вже на початку наступного року.