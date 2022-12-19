Стало відомо, які продукти в Україні подорожчали найбільше з 24 лютого

Ціни на продукти в Україні дуже зросли після повномасштабного вторгнення росіян 24 лютого 2022 року. Особливо це стосується деяких видів товарів.
Що подорожчало із провізії найбільше розповіли на сайті Мінфіну.
Зазначається, що інфляція у листопаді зросла на 0,7%. Так, з березня по листопад ціни на продукти харчування злетіли на 22,2%.
На скільки відсотків подорожчали продукти:
Судячи зі статистики, рекордсменами з подорожчання стали яйця, овочі, фрукти та риба.
Зазначимо, що експерти прогнозують подальше зростання цін у країні, оскільки воєнні дії не припиняються.
Зокрема, як кажуть експерти, вже навесні в Україні зростуть ціни на деякі овочі.
Причина проста: значні витрати на зберігання та ризики перебоїв із постачанням електроенергії.
Будуть дорожчати всі овочі, крім картоплі і продуктів борщового набору.
Також навесні може спостерігатися дефіцит цибулі, адже цього року врожаю було замало, бо основні райони його виробництва ще окуповані.
Відповідно, цибуля теж може значно здорожчати в Україні вже на початку наступного року.
Раніше ми писали, що в Україні на 11% подорожчав популярний овоч.