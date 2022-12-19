Стало известно, какие продукты в Украине подорожали больше всего с 24 февраля

Цены на продукты в Украине сильно выросли после полномасштабного вторжения россиян 24 февраля 2022 года. Особенно это касается некоторых видов товаров.
Что подорожало из провизии больше всего рассказали на сайте Минфина.
Отмечается, что инфляция в ноябре выросла на 0,7%. Так с марта по ноябрь цены на продукты питания взлетели на 22,2%.
На сколько процентов подорожали продукты:
Судя по статистике, рекордсменами по подорожанию стали яйца, овощи, фрукты и рыба.
Отметим, что эксперты прогнозируют дальнейший рост цен в стране, так как военные действия не прекращаются.
В частности, как говорят эксперты, уже весной в Украине поднимутся цены на некоторые овощи.
Причина проста: значительные затраты на хранение и риски перебоев со снабжением электроэнергией.
Будут дорожать все овощи, кроме картофеля и продуктов борщового набора.
Также весной может наблюдаться дефицит лука, ведь в этом году урожая было мало, потому что основные районы его производства еще оккупированы.
Соответственно, лук тоже может значительно подорожать в Украине уже вначале следующего года.
Ранее мы писали, что в Украине на 11% подорожал популярный овощ.