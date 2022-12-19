Стало известно, какие продукты в Украине подорожали больше всего с 24 февраля

Какие продукты подорожали больше всего

Отмечается, что инфляция в ноябре выросла на 0,7%. Так с марта по ноябрь цены на продукты питания взлетели на 22,2%.

На сколько процентов подорожали продукты:

рыба - 45,5%,

яйца - 80,7%,

овощи - 49,7%,

фрукты - 70,5%,

сахар - 32,9%,

макароны - 27,5%,

масло - 25,7%,

мясо - 24,4%,

творог - 22,6%.

Судя по статистике, рекордсменами по подорожанию стали яйца, овощи, фрукты и рыба.

Отметим, что эксперты прогнозируют дальнейший рост цен в стране, так как военные действия не прекращаются.

Подорожания каких продуктов ждать украинцам?

В частности, как говорят эксперты, уже весной в Украине поднимутся цены на некоторые овощи.

Причина проста: значительные затраты на хранение и риски перебоев со снабжением электроэнергией.

Будут дорожать все овощи, кроме картофеля и продуктов борщового набора.

Также весной может наблюдаться дефицит лука, ведь в этом году урожая было мало, потому что основные районы его производства еще оккупированы.

Соответственно, лук тоже может значительно подорожать в Украине уже вначале следующего года.