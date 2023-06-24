Які продукти не можна їсти ввечері, щоб не снились жахіття

На ніч точно не варто їсти деякі продукти, які ускладнюють травлення і не дають шлунково-кишковому тракту відпочити і відновитися. До того є продукти, які провокують нічні жахіття.

Про це йдеться у дослідженні, яке опубліковане в науковому виданні Frontiersin .

Яких продуктів уникати

На якість та тривалість сну впливають не лише солодощі. М’ясні страви та жирна їжа може стати причиною безсоння, головної болі, загальної кволості та тривожних снів.

Категорично варто відмовитись від гострих страв. Вони можуть викликати печію, і тоді точно буде важко заснути.

За словами доктора Чарльза Бе, спеціаліста зі сну в Клівлендській клініці, вживання будь-якої їжі на ніч може викликати більше снів. Пізні перекуси підвищують метаболізм і температуру тіла, що призводить до більшої активності мозку, особливо під час сну.

Також потрібно уникати кофеїну, нікотину та алкоголю за дві години до сну. Експерти кажуть, що це основні стимулятори нервової системи, що заважатимуть відпочити.

Вживаючи алкоголь на ніч, ви змушуєте мозок працювати понаднормово, через що не відпочиваєте.

Жирна їжа - це категоричне "ні" не тільки тому, що вона шкідлива в принципі, але і тому, що можна отримати розлад шлунка. Єдиний виняток - жирна червона риба і не раніше, ніж за годину-дві до сну.

Що можна їсти

Варто віддати перевагу фруктам, а саме ананасам, апельсинам та банани. Все тому, що вони сприятимуть виробленню мелатоніну. Їсти також можна яблука та сезонні фрукти.

Протеїнові смузі також дуже корисні, адже можуть допомогти у відновленні м’язів під час нічного відпочинку.

Несолоні горіхи, фісташки та насіння гарбуза містять мелатонін та триптофан, який допомагає покращити сон.

Перед сном можна також перекусити йогуртом, адже він багатий кальцієм, тому зміцнює кістки і зуби. Крім того, кальцій допомагає виробляти мелатонін.