Какие продукты нельзя есть вечером, чтобы не снились кошмары

На ночь точно не стоит есть некоторые продукты, которые затрудняют пищеварение и не дают желудочно-кишечному тракту отдохнуть и восстановиться. К тому же есть продукты, которые провоцируют ночные кошмары.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном издании Frontiersin .

Каких продуктов избегать

На качество и продолжительность сна влияют не только сладости. Мясные блюда и жирная пища могут стать причиной бессонницы, головной боли, общей слабости и тревожных снов.

Категорически следует отказаться от острых блюд. Они могут вызвать изжогу, и тогда точно будет тяжело уснуть.

По словам доктора Чарльза Бэ, специалиста по сну в Кливлендской клинике, употребление любой еды на ночь может вызвать больше снов. Поздние перекусы повышают метаболизм и температуру тела, что приводит к большей активности мозга, особенно во время сна.

Также нужно избегать кофеина, никотина и алкоголя за два часа до сна. Эксперты говорят, что это основные стимуляторы нервной системы, что будут мешать отдохнуть.

Употребляя алкоголь на ночь, вы заставляете мозг работать сверхурочно, из-за чего не отдыхаете.

Жирная пища - это категорическое "нет" не только потому, что она вредная в принципе, но и потому, что можно получить расстройство желудка. Единственное исключение - жирная красная рыба и не раньше, чем за час-два до сна.

Что можно есть

Следует отдать предпочтение фруктам, а именно ананасам, апельсинам и бананам. Все потому, что они будут способствовать выработке мелатонина. Есть также можно яблоки и сезонные фрукты.

Протеиновые смузи очень полезные, ведь могут помочь в восстановлении мышц во время ночного отдыха.

Несоленые орехи, фисташки и семена тыквы содержат мелатонин и триптофан, помогающий улучшить сон.

Перед сном можно перекусить йогуртом, ведь он богат кальцием, поэтому укрепляет кости и зубы. Кроме того, кальций помогает производить мелатонин.