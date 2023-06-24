Какие продукты нельзя есть вечером, чтобы не снились кошмары
На ночь точно не стоит есть некоторые продукты, которые затрудняют пищеварение и не дают желудочно-кишечному тракту отдохнуть и восстановиться. К тому же есть продукты, которые провоцируют ночные кошмары.
Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном издании Frontiersin.
Каких продуктов избегать
На качество и продолжительность сна влияют не только сладости. Мясные блюда и жирная пища могут стать причиной бессонницы, головной боли, общей слабости и тревожных снов.
Категорически следует отказаться от острых блюд. Они могут вызвать изжогу, и тогда точно будет тяжело уснуть.
По словам доктора Чарльза Бэ, специалиста по сну в Кливлендской клинике, употребление любой еды на ночь может вызвать больше снов. Поздние перекусы повышают метаболизм и температуру тела, что приводит к большей активности мозга, особенно во время сна.
Также нужно избегать кофеина, никотина и алкоголя за два часа до сна. Эксперты говорят, что это основные стимуляторы нервной системы, что будут мешать отдохнуть.
Употребляя алкоголь на ночь, вы заставляете мозг работать сверхурочно, из-за чего не отдыхаете.
Жирная пища - это категорическое "нет" не только потому, что она вредная в принципе, но и потому, что можно получить расстройство желудка. Единственное исключение - жирная красная рыба и не раньше, чем за час-два до сна.
Что можно есть
Следует отдать предпочтение фруктам, а именно ананасам, апельсинам и бананам. Все потому, что они будут способствовать выработке мелатонина. Есть также можно яблоки и сезонные фрукты.
Протеиновые смузи очень полезные, ведь могут помочь в восстановлении мышц во время ночного отдыха.
Несоленые орехи, фисташки и семена тыквы содержат мелатонин и триптофан, помогающий улучшить сон.
Перед сном можно перекусить йогуртом, ведь он богат кальцием, поэтому укрепляет кости и зубы. Кроме того, кальций помогает производить мелатонин.
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