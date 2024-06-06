Які продукти краще не купувати при відключеннях світла, щоб не отруїтися

В умовах війни в Україні та при постійних відключеннях електроенергії по всій території країни, багато харчових продуктів швидко псуються. Тому варто купувати лише ті продукти, які можна чим довше зберегти в таких умовах.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, які продукти краще не купувати при постійних відключеннях світла.
При частих відключеннях світла категорично не можна пробувати їжу на смак, щоб перевірити її безпечність. Якщо є сумніви, викиньте її відразу.
До продуктів, які не варто купувати або робити це лише в малій кількості, відносять свіже м'ясо та рибу, нарізані фрукти та овочі, яйця, молочні продукти, торти та тістечка.
Такі продукти дуже швидко псуються (через чотири години без джерела холоду), а це може призвести до серйозного отруєння.
Якщо зникло світло, краще щось відразу приготувати з таких продуктів, щоб зберегти їх.
Які продукти тривалого зберігання треба купити:
Можна заморозити контейнери з водою, щоб мати змогу зберегти температуру їжі 4°C або нижче, якщо вам доведеться виймати продукти з холодильника. За можливості запасіться сухим або блоковим льодом.
Якщо електроенергію вже відключили, тримайте дверцята холодильника та морозильної камери зачиненими. Протягом 4 годин у холодильнику, 48 годин у повній морозилці та 24 годин у напівпорожній морозилці продукти залишаються безпечними.
Важливо, якщо електроенергія відсутня більше ніж 4 години, помістіть лід до продуктів у холодильник.
Для приготування страв краще використовувати олію, а не вершкове масло. Самі страви потрібно робити якомога простішими, з мінімальною кількістю інгредієнтів.
Найкраще зберігаються добре виварені або протушковані крупи та м’ясо. Також можна запекти буженину, яка зберігатиметься внаслідок наявності у складі солі як консерванту.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Центр громадського здоров'я, сайт Держспоживслужби та Центр стратегічних комунікацій.