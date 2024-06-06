Які продукти краще не купувати при відключеннях світла, щоб не отруїтися

Які продукти краще не купувати

При частих відключеннях світла категорично не можна пробувати їжу на смак, щоб перевірити її безпечність. Якщо є сумніви, викиньте її відразу.

До продуктів, які не варто купувати або робити це лише в малій кількості, відносять свіже м'ясо та рибу, нарізані фрукти та овочі, яйця, молочні продукти, торти та тістечка.

Такі продукти дуже швидко псуються (через чотири години без джерела холоду), а це може призвести до серйозного отруєння.

Якщо зникло світло, краще щось відразу приготувати з таких продуктів, щоб зберегти їх.

Які продукти тривалого зберігання треба купити:

консерви

сублімовані продукти (каші, які треба залити окропом)

хлібці, печиво, сухарі

сухофрукти

горішки

сухі сніданки, кукурудзяні пластівці

кава та чай

сіль та цукор

батончики

шоколад

Що зробити відразу після відключення світла

Можна заморозити контейнери з водою, щоб мати змогу зберегти температуру їжі 4°C або нижче, якщо вам доведеться виймати продукти з холодильника. За можливості запасіться сухим або блоковим льодом.

Якщо електроенергію вже відключили, тримайте дверцята холодильника та морозильної камери зачиненими. Протягом 4 годин у холодильнику, 48 годин у повній морозилці та 24 годин у напівпорожній морозилці продукти залишаються безпечними.

Важливо, якщо електроенергія відсутня більше ніж 4 години, помістіть лід до продуктів у холодильник.

Для приготування страв краще використовувати олію, а не вершкове масло. Самі страви потрібно робити якомога простішими, з мінімальною кількістю інгредієнтів.

Найкраще зберігаються добре виварені або протушковані крупи та м’ясо. Також можна запекти буженину, яка зберігатиметься внаслідок наявності у складі солі як консерванту.