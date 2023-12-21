Які прізвиська мали Кейт Міддлтон, Єлизавета II, принц Вільям та інші члени королівської родини

Король Чарльз і королева Камілла

Кожна пара має улюблені імена одне для одного і король і королева також, навіть попри свій статус.

Шанувальники серіалу "Корона" можуть пам’ятати сцени, де Чарльз називав Каміллу "Гледіс", а Камілла називала Чарльза "Фред".

Які прізвиська мали члени королівської родини (фото: Getty images)

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл розповіла у своєму блозі "The Tig", що мати називала її "Квітка" з самого дитинства.

А ось принца Гаррі називали "Флеш", вважаючи, що це відсилання до вигаданого армійського лотаріо Гаррі Флешмана.

Інші, більш милі імена для Гаррі включають частину "Поттер" на честь хлопчика-чарівника з фільмів про "Гаррі Поттера"

Принц Вільям назвав свого брата Гарольдом й про це Гаррі писав у своїй книзі "Spare". Там цитується, що Вільям сказав: "Я не нападав на тебе, Гарольде", коли зіткнувся з Гаррі.

Які прізвиська мали члени королівської родини (фото: Getty images)

Королева Єлизавета II

Покійна королева за життя мала дуже милі прізвиська від своїх потомків. Колись, принц Вільям називав її "Гері", оскільки не міг назвати її бабусею.

А принц Джордж називав свою прабабусю "Ган-Ган", коли йому було важко вимовити слово бабуся.

Які прізвиська мали члени королівської родини (фото: Getty images)

Кейт Міддлтон і принц Вільям

Принцеса Уельська також розповіла, що її прозвали "Писком", коли вона відвідувала стару школу Святого Ендрю в Беркширі. Вона сказала, що її прозвали через морських свинок, яких звали Піп та Свик.

Перше прізвисько принца Вільяма з’явилось у віці двох років, оскільки він згадує, як його мати, принцеса Діана, називала його "Вумбат" під час сімейної подорожі до Австралії.

Згідно з королівськими джерелами, коли у 2001 році між Вільямом і Кейт розпочався роман, майбутній король отримав прізвисько "Великий Віллі" від майбутньої дружини.

Які прізвиська мали члени королівської родини (фото: Getty images)