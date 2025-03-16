Ці прізвища давали у давнину за пристрасть до поганих звичок. Ваше теж у списку?

Деякі українські прізвища можуть приховувати цікаві історії про звички наших предків. Зокрема, окремі прізвища мають зв’язок із тютюном, що може вказувати на те, що їхні носії колись були любителями паління.

Ось декілька таких прізвищ:

Кріпак, Кріпакова, Кріпаченко - ці прізвища, ймовірно, походять від слова "кріпак", яким колись називали міцний тютюн. Водночас вони могли закріпитися за людьми, які були кріпаками. Сьогодні в Україні таких прізвищ налічується 1378 носіїв.

Курій, Курійчук - варіант, що міг закріпитися за тими, хто мав пристрасть до куріння. Наразі 1398 українців носять подібні прізвища.

Люлька, Люлько, Люльчак, Люльченко - їх могли отримати ті, хто полюбляв курити люльку. Зараз різні форми таких прізвищ зустрічаються у 1473 людей.

Люлюк, Люлюков, Люлюкін - менш поширена група прізвищ, що також могла виникнути через звичку до люльки. Нині такі прізвища носять лише 194 особи в Україні.

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