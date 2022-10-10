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Які прилади не можна вмикати сьогодні: перелік

10 жовтня українські ТЕЦ проходять тест на міцність (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Пік споживання електроенергії припадає на проміжок часу із 17:00 до 23:00. У ці години найбільше працюють побутові прилади. Проте сьогодні українців закликають обмежити їх використання.

ДСНС опублікували, які прилади не вмикати сьогодні, щоб допомогти Україні вистояти.

Які прилади сьогодні вмикати не можна?

У пікові години за можливості не користуйтеся такими енерговитратними приладами, як:

  • електрообігрівачі
  • бойлери
  • електроплити
  • мікрохвильовки
  • пральні машини
  • електрочайники
  • кавоварки
  • праски

Чому це важливо?

У вечірні години навантаження на електромережі подвоюється. Поза критичними ситуаціями ТЕЦ впораються з цим, проте внаслідок сьогоднішніх обстрілів їм потрібен час на відновлення електропостачання.

У зв'язку з цим українців просять за можливості обмежити використання найбільш енергозатратних побутових приладів.

"Так кожен зможе зробити нашу енергосистему більш стійкою, поки завершиться екстрене відновлення!" - додають у ДСНС.

Раніше ми розповідали, як нагріти воду та використати менше електроенергії.

Читайте також, що робити в разі зникнення мобільного зв'язку.

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ОбстрілЕлектроенергія