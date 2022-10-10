Які прилади не можна вмикати сьогодні: перелік

Пік споживання електроенергії припадає на проміжок часу із 17:00 до 23:00. У ці години найбільше працюють побутові прилади. Проте сьогодні українців закликають обмежити їх використання.
ДСНС опублікували, які прилади не вмикати сьогодні, щоб допомогти Україні вистояти.
У пікові години за можливості не користуйтеся такими енерговитратними приладами, як:
У вечірні години навантаження на електромережі подвоюється. Поза критичними ситуаціями ТЕЦ впораються з цим, проте внаслідок сьогоднішніх обстрілів їм потрібен час на відновлення електропостачання.
У зв'язку з цим українців просять за можливості обмежити використання найбільш енергозатратних побутових приладів.
"Так кожен зможе зробити нашу енергосистему більш стійкою, поки завершиться екстрене відновлення!" - додають у ДСНС.
Раніше ми розповідали, як нагріти воду та використати менше електроенергії.
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