Які прилади не можна вмикати сьогодні: перелік

Які прилади сьогодні вмикати не можна?

У пікові години за можливості не користуйтеся такими енерговитратними приладами, як:

електрообігрівачі

бойлери

електроплити

мікрохвильовки

пральні машини

електрочайники

кавоварки

праски

Чому це важливо?

У вечірні години навантаження на електромережі подвоюється. Поза критичними ситуаціями ТЕЦ впораються з цим, проте внаслідок сьогоднішніх обстрілів їм потрібен час на відновлення електропостачання.

У зв'язку з цим українців просять за можливості обмежити використання найбільш енергозатратних побутових приладів.

"Так кожен зможе зробити нашу енергосистему більш стійкою, поки завершиться екстрене відновлення!" - додають у ДСНС.