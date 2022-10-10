Какие приборы нельзя включать сегодня: список

Пик потребления электроэнергии приходится на промежуток времени с 17:00 до 23:00. В эти часы больше всего работают бытовые приборы. Однако сегодня украинцев призывают ограничить их использование.
ГСЧС опубликовали, какие приборы не включать сегодня, чтобы помочь Украине выстоять.
В пиковые часы по возможности не пользуйтесь такими энергозатратными приборами, как:
В вечерние часы нагрузка на электросети удваивается. Вне критических ситуаций ТЭЦ справятся с этим, однако в результате сегодняшних обстрелов им нужно время на восстановление электроснабжения.
В связи с этим украинцев просят по возможности ограничить использование наиболее энергозатратных бытовых приборов.
"Так каждый сможет сделать нашу энергосистему более устойчивой, пока завершится экстренное обновление!" - добавляют в ГСЧС.
Раньше мы рассказывали, как нагреть воду и использовать меньше электроэнергии.
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