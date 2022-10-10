Какие приборы нельзя включать сегодня: список

Какие приборы сегодня нельзя включать?

В пиковые часы по возможности не пользуйтесь такими энергозатратными приборами, как:

электрообогреватели

бойлеры

электроплиты

микроволновки

стиральные машины

электрочайники

кофеварки

утюги

Почему это важно?

В вечерние часы нагрузка на электросети удваивается. Вне критических ситуаций ТЭЦ справятся с этим, однако в результате сегодняшних обстрелов им нужно время на восстановление электроснабжения.

В связи с этим украинцев просят по возможности ограничить использование наиболее энергозатратных бытовых приборов.

"Так каждый сможет сделать нашу энергосистему более устойчивой, пока завершится экстренное обновление!" - добавляют в ГСЧС.