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Какие приборы нельзя включать сегодня: список

10 октября украинские ТЭЦ проходят тест на прочность (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Пик потребления электроэнергии приходится на промежуток времени с 17:00 до 23:00. В эти часы больше всего работают бытовые приборы. Однако сегодня украинцев призывают ограничить их использование.

ГСЧС опубликовали, какие приборы не включать сегодня, чтобы помочь Украине выстоять.

Какие приборы сегодня нельзя включать?

В пиковые часы по возможности не пользуйтесь такими энергозатратными приборами, как:

  • электрообогреватели
  • бойлеры
  • электроплиты
  • микроволновки
  • стиральные машины
  • электрочайники
  • кофеварки
  • утюги

Почему это важно?

В вечерние часы нагрузка на электросети удваивается. Вне критических ситуаций ТЭЦ справятся с этим, однако в результате сегодняшних обстрелов им нужно время на восстановление электроснабжения.

В связи с этим украинцев просят по возможности ограничить использование наиболее энергозатратных бытовых приборов.

"Так каждый сможет сделать нашу энергосистему более устойчивой, пока завершится экстренное обновление!" - добавляют в ГСЧС.

Раньше мы рассказывали, как нагреть воду и использовать меньше электроэнергии.

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