Які предмети та акценти в інтер'єрі "зігріють" вас взимку

Зима - це час, коли хочеться створити в домі атмосферу тепла і затишку, щоб компенсувати холоди за вікном. Від кольорових акцентів до текстур - є безліч способів зробити інтер'єр більш затишним в зимовий період.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про предмети та елементи декору, які візуально нададуть вашому дому тепла, навіть коли за вікном холодно.
Немає нічого кращого для створення атмосфери тепла, ніж м’які текстури. Великий плед або затишні подушки на дивані або кріслах додадуть не тільки комфорту, а й візуального тепла. Вибирайте текстиль із натуральних матеріалів, таких як шерсть, кашемір чи велюр.
Колір таких предметів краще обирати теплий - від відтінків бежевого та коричневого до глибоких червоних і оранжевих тонів. Це створить відчуття, ніби приміщення "огортається" теплом.
Кольори здатні створювати візуальний ефект тепла. Для зимового інтер'єру вибирайте відтінки, які асоціюються з теплом: бежеві, золотисті, коричневі, а також глибокі винні та темно-червоні тони.
Створіть контраст з холодними зимовими днями за допомогою яскравих фарб, що нагадують тепло сонця. Такі кольори будуть виглядати особливо затишно у спальнях, вітальнях чи їдальнях. Вони надають відчуття спокою та затишку в холодну пору року.
Для того, щоб у зимові місяці ваш інтер'єр не здавався холодним, важливо правильно обирати освітлення. Віддавайте перевагу світильникам із теплим жовтим або золотистим світлом.
Лампи з м’яким розсіяним світлом допоможуть створити в кімнаті атмосферу інтимності та тепла. Теплі відтінки освітлення особливо підходять для вечірнього часу, коли хочеться розслабитися і насолоджуватися теплом дому.
Килими та ковролін можуть стати не тільки практичним елементом декору, а й важливим акцентом, що додає тепла в інтер'єр. Вибирайте килими з густим ворсом і теплими кольорами, які будуть приємними на дотик і виглядатимуть м’яко.
Шерсть і велюр - найкращі матеріали для зимового сезону, адже вони не лише додають комфорту, але й візуально роблять приміщення теплішим. Правильний килим може змінити атмосферу кімнати, додавши в неї затишку та елегантності.
Дерев’яні предмети та аксесуари із натуральних матеріалів завжди асоціюються з теплом і природним комфортом. Наприклад, дерев’яні рамки для картин, столики, підставки чи полички надають приміщенню приємної текстури.
Такі елементи відмінно поєднуються з іншими зимовими декораціями та додатково підтримують тепло в атмосфері. Вони також підходять для різних стилів інтер’єрів, від класики до сучасного дизайну.
Зелень і рослини - це не тільки спосіб прикрасити інтер’єр, а й відмінний спосіб додати відчуття тепла в холодний сезон. Великі кімнатні рослини, такі як фікуси або пальми, створюють ефект природного тепла.
Також можна додати до інтер'єру маленькі горщики з рослинами, які мають яскраве листя, наприклад, каланхое чи узамбарські фіалки. Вони не тільки додають природний елемент в інтер'єр, але й допомагають розбавити зимову монотонність.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: видання Forbes Home, Apartment Therapy, Homes and Gardens.