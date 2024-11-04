8 нейтральних кольорів для спальні, які заспокоять очі

Вибір заспокійливого кольору фарби для спальні допоможе перетворити кімнату на затишне місце, де можна відпочити і виспатися. Хоча не існує єдиного кольору для всіх, можна знайти ідеальний варіант серед декількох відтінків.

Про те, які кольори стін для спальні не дратують очі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання Real Simple .

Світло-коричневий або колір какао

Світлий, прохолодний відтінок коричневого нагадує колір відомого напою - і має таку саму теплу, заспокійливу дію. Можливо тому цей колір під назвою "Cinnamon Slate" з'явився в списку кольорів року від американського виробника фарб Benjamin Moore.

Цей приглушений і м'який колір радять використовувати для стін, фарбуючи стелю в білий та обираючи меблі з не надто темними поверхнями.

Світло-блакитний

Блідо-небесно-блакитний колір "Skylight" від Farrow & Ball - одна з пропозицій дизайнерів для створення м'якої, заспокійливої палітри для спальні. На відміну від небесного кольору цей світлий відтінок доволі тьмяний завдяки основному сірому кольору.

Червоний цегляний

На відміну від різких червоних кольорів, цегляний відтінок - надзвичайно м'який, теплий, елегантний і приглушений. Отримавши назву "Bricktone Red", цей колір став вибором дизайнерів для оформлення комфортних та затишних спалень.

Теракотовий

Якщо ви в пошуках спокійного, але теплого кольору для своєї спальні, землисто-теракотовий відтінок - ідеальний варіант на думку дизайнерів. Схожий на червоний цегляний, теракотовий колір більш наближений до помаранчевого або коричневого.

Опал

Якщо ви шукаєте заспокійливий колір у більш нейтральній частині спектра, дизайнери радять звернути увагу на колір "Opal". Цей м'який та майже білосніжний колір має теплі вкраплення персикового відтінку.

Сіро-зелений

Подібний до "Skylight", цей світло-сірий колір додає кімнаті глибини та спокою завдяки вкрапленням інших кольорів. Зокрема, "Sea Salt" від Sherwin-Williams має ледь зеленувато-синій відтінок, що робить колір більш природним.

Нічний сірий

Тим, хто хоче пофарбувати спальню в більш сміливий колір, дизайнери радять зупинитися на кольорі "Nocturnal Gray". Насичений темно-сірий колір з відтінками синього і зеленого створить в спальні затишок та атмосферу спокою.

Фіолетовий баклажановий

Фіолетовий баклажановий або сливовий "Carter Plum" - менш очікуваний вибір для заспокійливого кольору, але дизайнери рекомендують не надто темні відтінки для створення комфорту в спальні. Завдяки тьмяності, такі кольори візуально додають кімнаті глибини, не дратуючи око насиченістю.