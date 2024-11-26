Какие предметы и акценты в интерьере "согреют" вас зимой

Зима - это время, когда хочется создать в доме атмосферу тепла и уюта, чтобы компенсировать холода за окном. От цветовых акцентов к текстурам - есть множество способов сделать интерьер более уютным в зимний период.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о предметах и элементах декора, которые визуально добавят вашему дому тепла, даже если за окном холодно.
Нет ничего лучше для создания атмосферы тепла, чем мягкие текстуры. Большой плед или уютные подушки на диване или креслах добавят не только комфорта, но и визуального тепла. Выбирайте текстиль из натуральных материалов, таких как шерсть, кашемир или велюр.
Цвет таких предметов лучше выбирать теплый - от оттенков бежевого и коричневого до глубоких красных и оранжевых тонов. Это создаст ощущение, будто помещение "окутывается" теплом.
Цвета способны создавать визуальный эффект тепла. Для зимнего интерьера выбирайте оттенки, ассоциирующиеся с теплом: бежевые, золотистые, коричневые, а также глубокие винные и темно-красные тона.
Создайте контраст с холодными зимними днями с помощью ярких красок, напоминающих тепло солнца. Такие цвета будут смотреться особенно уютно в спальнях, гостиных или столовых. Они придают ощущение покоя и уюта в холодное время года.
Для того чтобы в зимние месяцы ваш интерьер не казался холодным, важно правильно выбирать освещение. Предпочитайте светильники с теплым желтым или золотистым светом.
Лампы с мягким рассеянным светом помогут создать атмосферу интимности и тепла в комнате. Теплые оттенки освещения особенно подходят для вечернего времени, когда хочется расслабиться и наслаждаться теплом дома.
Ковры и ковролин могут стать не только практичным элементом декора, но и важным акцентом, придающим теплу в интерьер. Выбирайте ковры с густым ворсом и теплыми цветами, которые будут приятными на ощупь и будут смотреться мягко.
Шерсть и велюр - лучшие материалы для зимнего сезона, ведь они не только придают комфорт, но и визуально делают помещение более теплым. Правильный ковер может изменить атмосферу комнаты, придав в нее уют и элегантность.
Деревянные предметы и аксессуары из натуральных материалов всегда ассоциируются с теплом и естественным комфортом. К примеру, деревянные рамки для картин, столики, подставки или полочки вносят в помещение приятную текстуру.
Такие элементы отлично смешиваются с другими зимними декорациями и дополнительно поддерживают тепло в атмосфере. Они также подходят для разных стилей интерьеров, от классики до современного дизайна.
Зелень и растения - это не только способ украсить интерьер, но и отличный способ добавить ощущение тепла в холодный сезон. Большие комнатные растения, такие как фикусы или пальмы, создают эффект природного тепла.
Также можно добавить в интерьер маленькие горшки с растениями, имеющими яркие листья, например, каланхоэ или узамбарские фиалки. Они не только добавляют естественный элемент в интерьер, но помогают разбавить зимнюю монотонность.
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При написании материала были использованы источники: издания Forbes Home, Apartment Therapy, Homes and Gardens.