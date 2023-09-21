Какие предметы в доме тормозят сигнал Wi-Fi. Немногие об этом знают

Как дома возникает слабый сигнал Wi-Fi, причина кроется в некоторых предметах, которые могут серьезно мешать сигналу. Все потому, что некоторые бытовые приборы замедляют работу роутера.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Тechradar .

Микроволновая печь

Микроволновая печь может навредить сигналу интернета. Это касается печей, используемых для работы магнетрон.

Однако излучение магнетрона настолько сильное, что полностью выбивается из защитного экрана микроволновки. В результате сигнал от беспроводной сети ухудшается полностью.

Поэтому следует избегать расположения роутера рядом с микроволновкой.

Зеркало

Хорошее соединение Wi-Fi и большие зеркала - вещи вообще несовместимы. Это потому, что зеркала обычно содержат тонкий слой металла, который может легко помешать и ухудшить сигнал Wi-Fi.

Итак, если возле вашего роутера есть большое настенное или напольное зеркало в полный рост, то лучше переставить его в другую комнату.

Телефоны

Кроме телефонов, некоторые гаджеты, а именно радионяни следует держать как можно дальше от модема. Это связано с тем, что эти гаджеты часто используют подобный тип беспроводного сигнала. Однако эти сигналы плохо сочетаются.

В результате появляется плохой сигнал интернета.

Большие аквариумы

Чем больше аквариум, тем хуже будет сигнал Wi-Fi. Сигналы интернета ухудшаются при прохождении через воду.

Если в вашем доме возникла такая проблема, то не забудьте переместить роутер или аквариум с рыбами в другое место. Тогда вы увидите, что проблема решится.

Что поможет улучшить сигнал Wi-Fi

Поставьте роутер как можно выше

Не ставьте роутер на пол, чем выше находится роутер, тем лучше. Роутер на полу больше помогает принимать сигнал соседям, чем вашему телефону или ноутбуку.

Если есть возможность, то поставьте роутер на шкаф, там никто не заденет его и при этом сигнал будет распространяться лучше.

Покрутите антенну

Если вы находитесь в одной комнате с роутером, то состояние антенны почти никак не отразится на сигнале. Но если вы идете в другие комнаты, то есть смысл покрутить и выставить антенны.

Если у роутера две антенны, то разместите одну вертикально, другую под большим углом.

Установите роутер в центре квартиры

Если планировка дома или квартиры позволяет поставить роутер в центр, то следует сделать это. Сигнал Wi-Fi от роутера будет более умеренно распределяться по квартире, проникая во все комнаты.