Зʼявився список послуг, за які не треба платити у пологовому будинку

Що треба знати про безплатні послуги для породіль

Щороку в Україні народжують близько 200 тисяч жінок і важливо, щоб кожна з них, а також новонароджені, отримували кваліфіковану та якісну медичну допомогу.

В Україні 306 лікарень та пологових будинків уклали договори з НСЗУ на надання послуги "Медична допомога при пологах", а відповідно у такому випадку послуги для населення є безоплатними.

У МОЗ дали відповідь на найпоширеніші запитання, які виникають щодо послуг для породіль.

Чи може породілля вибирати пологовий будинок і народжувати там безплатно

Вагітна має право на вільний вибір пологового будинку серед тих, які уклали договір з НСЗУ на медичну допомогу при пологах. А це понад 300 закладів по всій країні. При цьому місце реєстрації та фактичного проживання - не мають значення.

"Платити за послугу медичної допомоги при пологах не потрібно. Все необхідне - і ліки, і медичні вироби, і всі необхідні маніпуляції - входять у безоплатний пакет послуг", - наголошують в МОЗ.

Втім вони зазначають, що породілля може обирати пологовий будинок, а не лікаря, з яким народжувати. Програма медгарантій покриває пологи з черговою акушерською бригадою.

Які послуги є безплатними для породіллі

Серед послуг, які надаються вагітній безоплатно за Програмою медичних гарантій, є такі:

медична допомога при пологах з черговою акушерською бригадою

партнерські пологи

ведення неускладнених та ускладнених пологів

проведення ургентного або планового кесаревого розтину

моніторинг стану роділлі й плода

зниження відчуття болю - епідуральна аналгезія та інші методи

анестезіологічне забезпечення

лабораторні та інструментальні дослідження 24/7

консультування лікарями інших спеціальностей

проведення постконтактної АРТ профілактики дітям, народженим від ВІЛ-позитивних матерів

пульсоксиметричний скринінг критичних вроджених вад серця, оцінювання слуху в новонароджених

щеплення для немовляти

консультування жінок з питань грудного вигодовування та післяпологової контрацепції

надання психологічної підтримки

харчування в умовах стаціонару тощо

Чи має пацієнтка платити за кесарів розтин

Пацієнтки не мають платити за кесарів розтин, адже Програма медичних гарантій покриває і неускладнені, і ускладнені види пологів, і плановий та ургентний кесарів розтин. З початку року було проведено 31 254 кесаревих розтинів за Програмою медгарантій.

Чи є безплатним лікування ускладнень при вагітності

У разі виникнення ускладнень вагітності, які потребують обстеження та лікування в умовах стаціонару, вагітна, за направленням свого сімейного лікаря або акушера-гінеколога, який спостерігає її вагітність, залежно від терміну вагітності, госпіталізується або в гінекологічне відділення, або у відділення патології вагітності пологового будинку чи спеціалізованого акушерського стаціонару.