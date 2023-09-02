Появился список услуг, за которые не нужно платить в роддоме

В Украине роды принимают бесплатно, при этом роженицы имеют право на ряд услуг, которые также предоставляются на бесплатной основе.
Об этом пишет Минздрав в Facebook.
Ежегодно в Украине рожают около 200 тысяч женщин и важно, чтобы каждая из них, а также новорожденные получали квалифицированную и качественную медицинскую помощь.
В Украине 306 больниц и роддомов заключили договоры с НСЗУ на предоставление услуги "Медицинская помощь при родах", а соответственно в таком случае услуги для населения являются бесплатными.
В Минздраве ответили на самые распространенные вопросы, которые возникают по поводу услуг для рожениц.
Беременная имеет право на свободный выбор роддома среди тех, что заключили договор с НСЗУ на медицинскую помощь при родах. А это более 300 заведений по всей стране. При этом место регистрации и фактического проживания - не имеют значения.
"Платить за услугу медицинской помощи при родах не нужно. Все необходимое - и лекарства, и медицинские изделия, и все необходимые манипуляции - входят в бесплатный пакет услуг", - отмечают в Минздраве.
Однако они подчеркивают, что роженица может выбирать роддом, а не врача, с которым рожать. Программа медгарантий покрывает роды с дежурной акушерской бригадой.
Среди услуг, предоставляемых беременной бесплатно по Программе медицинских гарантий, есть:
Пациентки не должны платить за кесарево сечение, ведь Программа медицинских гарантий покрывает и неосложненные, и усложненные виды родов, плановое и ургентное кесарево сечение. С начала года было проведено 31 254 кесаревых сечений по Программе медгарантий.
В случае возникновения осложнений беременности, требующих обследования и лечения в условиях стационара, беременная, по направлению своего семейного врача или наблюдающего ее беременность акушера-гинеколога в зависимости от срока беременности госпитализируется либо в гинекологическое отделение, либо в отделение патологии беременности роддома или специализированного акушерского стационара.
Раньше мы писали о том, как украинцам пройти бесплатно реабилитацию.
Читайте также о том, нужно ли платить за сдачу профилактических анализов школьников.