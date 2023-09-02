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Появился список услуг, за которые не нужно платить в роддоме

Что нужно знать о бесплатных услугах для рожениц (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В Украине роды принимают бесплатно, при этом роженицы имеют право на ряд услуг, которые также предоставляются на бесплатной основе.

Об этом пишет Минздрав в Facebook.

Что нужно знать о бесплатных услугах для рожениц

Ежегодно в Украине рожают около 200 тысяч женщин и важно, чтобы каждая из них, а также новорожденные получали квалифицированную и качественную медицинскую помощь.

В Украине 306 больниц и роддомов заключили договоры с НСЗУ на предоставление услуги "Медицинская помощь при родах", а соответственно в таком случае услуги для населения являются бесплатными.

В Минздраве ответили на самые распространенные вопросы, которые возникают по поводу услуг для рожениц.

Может ли роженица выбирать роддом и рожать там бесплатно

Беременная имеет право на свободный выбор роддома среди тех, что заключили договор с НСЗУ на медицинскую помощь при родах. А это более 300 заведений по всей стране. При этом место регистрации и фактического проживания - не имеют значения.

"Платить за услугу медицинской помощи при родах не нужно. Все необходимое - и лекарства, и медицинские изделия, и все необходимые манипуляции - входят в бесплатный пакет услуг", - отмечают в Минздраве.

Однако они подчеркивают, что роженица может выбирать роддом, а не врача, с которым рожать. Программа медгарантий покрывает роды с дежурной акушерской бригадой.

Какие услуги бесплатны для роженицы

Среди услуг, предоставляемых беременной бесплатно по Программе медицинских гарантий, есть:

  • медицинская помощь при родах с дежурной акушерской бригадой
  • партнерские роды
  • ведение неосложненных и осложненных родов
  • проведение ургентного или планового кесарева сечения
  • мониторинг состояния роженицы и плода
  • снижение ощущения боли - эпидуральная аналгезия и другие методы
  • анестезиологическое обеспечение
  • лабораторные и инструментальные исследования 24/7
  • консультирование врачами других специальностей
  • проведение постконтактной АРТ профилактики детям, рожденным от ВИЧ-положительных матерей
  • пульсоксиметрический скрининг критических врожденных пороков сердца, оценка слуха у новорожденных
  • прививка для младенца
  • консультирование женщин по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции
  • оказание психологической поддержки
  • питание в условиях стационара и т. п.

Должна ли пациентка платить за кесарево сечение

Пациентки не должны платить за кесарево сечение, ведь Программа медицинских гарантий покрывает и неосложненные, и усложненные виды родов, плановое и ургентное кесарево сечение. С начала года было проведено 31 254 кесаревых сечений по Программе медгарантий.

Бесплатно ли лечение осложнений при беременности

В случае возникновения осложнений беременности, требующих обследования и лечения в условиях стационара, беременная, по направлению своего семейного врача или наблюдающего ее беременность акушера-гинеколога в зависимости от срока беременности госпитализируется либо в гинекологическое отделение, либо в отделение патологии беременности роддома или специализированного акушерского стационара.

Раньше мы писали о том, как украинцам пройти бесплатно реабилитацию.

Читайте также о том, нужно ли платить за сдачу профилактических анализов школьников.

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