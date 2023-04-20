Які почуття та емоції люди часто плутають з коханням

Відчуття комфорту

Люди, з якими нам неймовірно комфортно проводити час і бути поруч, зустрічаються досить часто. Такі партнери дають відчуття тепла та безпеки, з ними можна поговорити про все у світі.

І таке відчуття часто говорить про початок кохання, але зовсім не говорить про те, що це почуття є вже чи обов'язково буде. Іноді комфорт буває без жодних глибоких почуттів, наприклад, у друзів.

Романтизм

Існують особи, які живуть не реальністю, а фантазіями. Зазвичай, це дуже творчі люди, які можуть присвятити іншій людині вірш чи пісню. Але всі чарівні слова - це лише політ фантазії. Недарма мистецтво є найвищим проявом творчих здібностей людини.

Однак посвята віршів чи музики, написана картина та інші романтичні прояви талантів – не є справжнім коханням. Часом любов для них – об'єкт їхньої творчості, а не почуття.

Спільна мова

Взаєморозуміння та спільну мову можна знайти майже з будь-якою людиною на планеті, якщо поставити таку мету. Деколи буває так, що у людей швидко з'являється емоційний зв'язок або повне розуміння одне одного. В основному це проявляється загальними поглядами на життя, інтересами та точкою зору на важливі теми.

Але й така людина не обов'язково ваша друга половинка. Ви могли виховуватись у схожих умовах, у схожих соціальних прошарках. Такий зв'язок може давати відчуття близькості та єдності, але коханням тут не пахне.

Сексуальна привабливість

Ох, скільки чоловіків і жінок стали жертвою цього обману. Пристрасть і сексуальний потяг помилково вважали за кохання, створювали шлюби, пари, а потім усе розсипалося на дрібні шматочки.

А вся річ у тому, що під час кохання та під час оргазму, в кров викидаються одні й ті самі гормони. Різниця лише в інтенсивності та швидкості виникнення цих гормонів.

Під час сексу гормони викидаються швидко, вони затуманюють мислення та розум. І коли приходить насичення один одним, багато хто виявляє, що поняття не мають, хто ж поруч із ними перебуває.

Сум за минулим коханням

Розрив з партнером приносить гіркоту, біль, самотність та смуток. Згодом неприємні спогади починають витіснятися - цей процес є захистом для психіки. А ось приємні моменти починають спливати все яскравіше.

Людині починає здаватися, що вона упустила своє щастя і справжнє кохання. Саме на цій хвилі відбуваються всі "повернення" та возз'єднання. Але у 99,99% випадках – це ілюзія і насправді відбувається романтизація минулих стосунків. І це теж зовсім не кохання.

Захоплення

Дуже часта пастка, оскільки ці емоції часто плутають зі справжніми почуттями. Захоплення – це визнання сили, здібностей, досягнень, краси. Воно блищить яскравими фарбами та цей блиск приховує недоліки партнера.

Блиск згодом змеркне, а під ним виявиться справжня людина з величезною кількістю негативних рис характеру.

А часом і ми самі втрачаємо голову, коли хтось захоплюється нами та впевнені, що закохані у цю людину.

Зв'язок після самотності

Люди страждають від самотності значно частіше, ніж ми можемо припустити. Самотні люди намагаються використати будь-яку можливість, щоб позбутися порожніх вечорів та холоду в ліжку.

Навіть найбезневинніший флірт чи знак уваги може здатися справжніми почуттями. І насправді це до реальних почуттів жодного стосунку не має.

Жалість

Вона можлива за наявності чутливості та здатності виявляти співчуття. І вона є важливою складовою кохання. Раніше навіть казали, що "жаліє, значить любить". І жалість виявляти повинні обидва – і чоловік, і жінка.

Але жалість і здатність пожаліти іншу людину, виявити співчуття і підтримати - не є самим проявом істинних почуттів.

Турбота

Деколи це перший прояв кохання, з яким стикаються багато людей. Турботи потребують багато людей, навіть самодостатні та сильні. За природою людина потребує турботи з перших днів життя, а дорослому віці її відчайдушно не вистачає. Через турботу ми отримуємо сигнал: "ти важливий", "ти потрібний".

Закохатися в людину, яка піклується, можна дуже легко. Це називається механізм проєкції. Але справжнє кохання – це значно більше, ніж просто турбота.