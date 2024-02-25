Які планети "виживуть", коли згасне Сонце і що станеться із Землею

Які планети "виживуть", коли згасне Сонце

"Приблизно через 5 мільярдів років Сонце буде не таким, як нині. На той час воно стане червоним гігантом, суттєво збільшить розміри, тому поглине Меркурій і, ймовірно, Венеру. Навіть, якщо Сонце до Землі та Марса не дотягнеться, то може знищити їх, спричинивши сильні відпливи та припливи, що розірвуть на шматки ці планети", - каже науковець.

Крячко додає, що після червоного гіганта Сонце перетвориться на білого карлика. Це дуже щільні гарячі зорі, розміром із Землю, це кінцева стадія еволюції зорі.

"Донедавна астрономи не мали уявлення, що може трапитися із планетами на далеких орбітах, коли їхня материнська зоря переходить у стан білого карлика. Спостерігати екзопланети біля таких зір методом транзиту чи променевих швидкостей важко. Попри ці складнощі, астрономи вже знаходили свідчення про екзопланети навколо таких "огарків зірок", - додає астроном.

Також науковець зазначає, що у 2011 році телескоп NASA помітив потенційну планету, що обертається навколо білого карлика, але її орбіта була у 2500 разів більшою, ніж орбіта Земля-Сонце. А от із орбітами, схожими до Юпітера і Сатурна астрономи досі не спостерігали навколо білих карликів.

"Але все змінилось, коли з'явився телескоп Джеймса Веба. Саме цей телескоп обрала група вчених для вивчення білих карликів, які лежать у межах 75 світлових років. Вони виявили планети, схожі за розміром на Юпітера і Сатурна. Таким чином, вчені отримали докази того, що ці планети "виживуть", коли наше сонце перетвориться на білого карлика", - пояснює Крячко.

Якщо відкриття буде підтверджено, то це означатиме, що є багато подібних планет, які можна досліджувати за допомогою телескопа Джеймса Веба, адже два із чотирьох вивчених білих карликів, мають екзопланети.

"Це також буде свідчити, що у зовнішніх планет Сонячної системи є шанс залишитись неушкодженими, коли сонце стане білим карликом", - додає астроном.

Нагадаємо, що до зовнішніх планет нашої системи належать Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун.