Які пільги можуть отримувати діти військових в Україні: повний перелік

Які пільги існують для дітей

Повнолітнім дітям, які проживають разом з татом, мамою чи іншим законним представником виплачують допомогу в разі захоплення військовослужбовців у полон, інтернування військовослужбовців чи їхнє звільнення, чи визнання їх у встановленому законом порядку безвісно відсутніми чи померлими.

У кожному випадку виплата здійснюється не більше ніж до дня виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини.

Військовослужбовці та їхні родичі мають право не більше одного разу на рік на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях. Таким же правом користуються члени сімей військовослужбовців, які загинули чи пропали безвісти. До таких членів сімей належать: батьки, дружина/чоловік, неповнолітні діти, а також діти - особи з інвалідністю з дитинства незалежно від віку.

Дітям військовослужбовців за місцем проживання в першочерговому порядку надають місця в державних навчальних закладах і дитячих оздоровчих таборах незалежно від форм власності.

До того ж діти, які не досягли повноліття, мають право на пенсію відповідно до ЗУ "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" за загиблого військовослужбовця, військовозобов'язаного чи резервіста.

Соціальні гарантії для дорослих членів сімей

Члени сімей військовослужбовців мають переважне право при прийнятті на роботу і на залишення при посаді під час скорочення штату працівників.

Крім того, такі громадяни мають право на першочергове направлення для професійної підготовки, підвищення кваліфікації й перепідготовки з виплатою на період навчання середньої зарплати.

Дружинам чи чоловікам військовослужбовців за місцем роботи виплачують грошову допомогу в розмірі середньомісячної зарплати при розірванні трудового договору у зв'язку з переведенням чоловіка чи дружини на службу в іншу місцевість.

Якщо дружина чи чоловік військового тимчасово втрачає працездатність, листки непрацездатності оплачують в розмірі 100% середньомісячної зарплати незалежно від страхового стажу.

До речі, стосовно страхового стажу, то родичам військового зараховується період проживання разом з чоловіком чи дружиною в місцевостях, де не було можливості працевлаштування за спеціальністю, але не більше 10 років.

На кого не поширюється Закон

Дія цього Закону не поширюється на: