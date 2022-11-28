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Яку допомогу отримують українські студенти, які навчаються за кордоном

Які пільгі надають українським студентам за кордоном (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Часто українці вступають в іноземні виші і їм надають додаткову допомогу. Є певний перелік країн, у яких студенти з України можуть отримати пільги.

Про це повідомляє Освіторія.

Які країни надають допомогу

У Португалії українцям надавали соціальні стипендії. Але у більшість країн ЄС студенти з України можуть отримати:

  • мовну підтримку;
  • психологічне консультування;
  • академічне керівництво;
  • курси;
  • стипендії.

Також повне звільнення від плати за навчання для українських біженців, запровадили у таких країнах:

  • Австрія;
  • Ірландія;
  • Польща;
  • Румунія;
  • Словенія;
  • Швеція.

Зокрема, понад 50 університетів Франції пропонують українським біженцям різні види допомоги, в тому числі фінансову, для відновлення навчання.

До того ж молодь отримує допомогу від Українського Глобального Університету - це велика мережа навчальних закладів, які у партнерстві з Офісом Президента України підтримують стипендіями українських старшокласників та студентів у країнах, що їх прийняли. Головна умова - вони мають повернутися в Україну після закінчення навчання, щоб допомогти відбудувати країну після війни.

Окрім того, українцям у країнах ЄС мали б забезпечити швидкий доступ до початкової професійно-технічної освіти. Однак люди зіштовхуються із низкою проблем при вступі у коледжі, а саме:

  • слабкі знання мови відповідної країни;
  • необхідність наздоганяти академічну різницю;
  • незнання функціонування місцевого ринку праці;
  • можлива дискримінація при відборі студентів коледжів.

Раніше ми повідомляли, як відновити документ про вищу освіту під час війни.

Також ми писали, як студенти зі статусом ВПО можуть навчатися на бюджеті.

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