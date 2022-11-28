Какую помощь получают украинские студенты, которые учатся за границей

Какие страны оказывают помощь

В Португалии украинцам предоставляли социальные стипендии. Но в большинство стран ЕС студенты из Украины могут получить:

языковую поддержку;

психологическое консультирование;

академическое руководство;

курсы;

стипендии.

Также полное освобождение от платы за обучение для украинских беженцев ввели в следующих странах:

Австрия;

Ирландия;

Польша;

Румыния;

Словения;

Швеция.

В частности, более 50 университетов Франции предлагают украинским беженцам разные виды помощи, в том числе финансовую, для возобновления обучения.

К тому же молодежь получает помощь от Украинского Глобального Университета - это большая сеть учебных заведений, которые в партнерстве с Офисом Президента Украины поддерживают стипендиями украинских старшеклассников и студентов в принявших их странах. Главное условие - они должны вернуться в Украину после окончания учебы, чтобы помочь отстроить страну после войны.

Кроме того, украинцам в странах ЕС должны обеспечить быстрый доступ к начальному профессионально-техническому образованию. Однако люди сталкиваются с рядом проблем при поступлении в колледжи, а именно: