Какую помощь получают украинские студенты, которые учатся за границей

Часто украинцы поступают в иностранные вузы и им оказывают дополнительную помощь. Есть определенный список стран, в которых студенты из Украины могут получить льготы.
Об этом сообщает Освітория.
В Португалии украинцам предоставляли социальные стипендии. Но в большинство стран ЕС студенты из Украины могут получить:
Также полное освобождение от платы за обучение для украинских беженцев ввели в следующих странах:
В частности, более 50 университетов Франции предлагают украинским беженцам разные виды помощи, в том числе финансовую, для возобновления обучения.
К тому же молодежь получает помощь от Украинского Глобального Университета - это большая сеть учебных заведений, которые в партнерстве с Офисом Президента Украины поддерживают стипендиями украинских старшеклассников и студентов в принявших их странах. Главное условие - они должны вернуться в Украину после окончания учебы, чтобы помочь отстроить страну после войны.
Кроме того, украинцам в странах ЕС должны обеспечить быстрый доступ к начальному профессионально-техническому образованию. Однако люди сталкиваются с рядом проблем при поступлении в колледжи, а именно:
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