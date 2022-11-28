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Какую помощь получают украинские студенты, которые учатся за границей

Какие льготы предоставляют украинским студентам за границей (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Часто украинцы поступают в иностранные вузы и им оказывают дополнительную помощь. Есть определенный список стран, в которых студенты из Украины могут получить льготы.

Об этом сообщает Освітория.

Какие страны оказывают помощь

В Португалии украинцам предоставляли социальные стипендии. Но в большинство стран ЕС студенты из Украины могут получить:

  • языковую поддержку;
  • психологическое консультирование;
  • академическое руководство;
  • курсы;
  • стипендии.

Также полное освобождение от платы за обучение для украинских беженцев ввели в следующих странах:

  • Австрия;
  • Ирландия;
  • Польша;
  • Румыния;
  • Словения;
  • Швеция.

В частности, более 50 университетов Франции предлагают украинским беженцам разные виды помощи, в том числе финансовую, для возобновления обучения.

К тому же молодежь получает помощь от Украинского Глобального Университета - это большая сеть учебных заведений, которые в партнерстве с Офисом Президента Украины поддерживают стипендиями украинских старшеклассников и студентов в принявших их странах. Главное условие - они должны вернуться в Украину после окончания учебы, чтобы помочь отстроить страну после войны.

Кроме того, украинцам в странах ЕС должны обеспечить быстрый доступ к начальному профессионально-техническому образованию. Однако люди сталкиваются с рядом проблем при поступлении в колледжи, а именно:

  • слабые знания языка соответствующей страны;
  • необходимость догонять академическую разницу;
  • незнание функционирования местного рынка труда;
  • возможна дискриминация при отборе студентов колледжей.

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