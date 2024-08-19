Які піджаки будуть у моді восени-2024

Навіть якщо ви не працюєте в офісі, брючний костюм - все одно корисне придбання. Його зручність у тому, що кожну частину костюма можна носити окремо і поєднувати з іншими речами в гардеробі.

Піджак, особливо, є необхідним елементом осіннього гардероба, оскільки він може замінити верхній одяг, коли на вулиці ще не дуже холодно. У негоду хороший жакет додасть додатковий теплий шар.