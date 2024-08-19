Какие пиджаки будут в моде осенью-2024

С широкими плечами

Четкие линии в образе - это уверенный шаг к созданию power suit. Пиджак с широкими и графичными плечами выглядит невероятно стильно и убедительно! Такой верх отлично сочетается с прямыми брюками и туфлями с заостренным носком. А сумка-коробочка станет прекрасным завершением этого ансамбля.

Пиджак с широкими плечами (фото: instagram.com/ladytown.ua)

Укороченные жакеты

Для тех, кто любит подчеркивать фигуру, кроп-жакет станет идеальным выбором. Он выделяет талию, а в сочетании с джинсами с высокой посадкой подчеркивает и бедра. Особенно рекомендуем этот дуэт невысоким девушкам, ведь укороченный жакет визуально удлиняет силуэт. В общем, у кроп-пиджака масса преимуществ!

Укороченный жакет (фото: instagram.com/warrmi.ua)

Облегающий

Элегантным леди тренды тоже преподнесли подарок: приталенный пиджак. Он позволяет создавать утонченные образы в стиле тихой роскоши и полностью соответствует эстетике ladylike, которая теперь будет всегда под рукой.

Облегающий жакет (фото: instagram.com/love.ka__)

Объемный

Сейчас совсем не обязательно покупать новый пиджак - его можно взять у парня, отца или брата. Это актуально благодаря моде на жакеты с мужского плеча. Сочетайте такой пиджак с широкими прямыми брюками или джинсами, чтобы сбалансировать объемный верх. И получится отличный образ!

Объемный пиджак (фото: instagram.com/lov.concept)