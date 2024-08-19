RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Какие пиджаки будут в моде осенью-2024

Модные пиджаки осень 2024 (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Даже если вы не работаете в офисе, брючный костюм - все равно полезное приобретение. Его удобство в том, что каждую часть костюма можно носить отдельно и сочетать с другими вещами в гардеробе.

Пиджак, особенно, является необходимым элементом осеннего гардероба, поскольку он может заменить верхнюю одежду, когда на улице еще не очень холодно. В непогоду хороший жакет добавит дополнительный теплый слой.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие пиджаки следует примерить в этом сезоне!

С широкими плечами

Четкие линии в образе - это уверенный шаг к созданию power suit. Пиджак с широкими и графичными плечами выглядит невероятно стильно и убедительно! Такой верх отлично сочетается с прямыми брюками и туфлями с заостренным носком. А сумка-коробочка станет прекрасным завершением этого ансамбля.

Пиджак с широкими плечами (фото: instagram.com/ladytown.ua)

Укороченные жакеты

Для тех, кто любит подчеркивать фигуру, кроп-жакет станет идеальным выбором. Он выделяет талию, а в сочетании с джинсами с высокой посадкой подчеркивает и бедра. Особенно рекомендуем этот дуэт невысоким девушкам, ведь укороченный жакет визуально удлиняет силуэт. В общем, у кроп-пиджака масса преимуществ!

Укороченный жакет (фото: instagram.com/warrmi.ua)

Облегающий

Элегантным леди тренды тоже преподнесли подарок: приталенный пиджак. Он позволяет создавать утонченные образы в стиле тихой роскоши и полностью соответствует эстетике ladylike, которая теперь будет всегда под рукой.

Облегающий жакет (фото: instagram.com/love.ka__)

Объемный

Сейчас совсем не обязательно покупать новый пиджак - его можно взять у парня, отца или брата. Это актуально благодаря моде на жакеты с мужского плеча. Сочетайте такой пиджак с широкими прямыми брюками или джинсами, чтобы сбалансировать объемный верх. И получится отличный образ!

Объемный пиджак (фото: instagram.com/lov.concept)

Недавно мы рассказывали, как правильно подобрать носки под летнюю обувь, чтобы сделать образ стильным.

Также узнайте, как всегда быть модной и покорить всех вокруг утонченностью.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-аккаунты ladytown.ua, warrmi.ua, thisstyle.store, love.ka_.

Читайте РБК-Украина в Google News
осіньКрасотаЖенщины