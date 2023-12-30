За які перекази банки блокують картки навіть без попередження: список

Банки можуть блокувати картки своїх клієнтів, якщо по цих рахунках відбуваються нетипові операції, які ймовірно є діями шахраїв. "Заморозка" рахунку захищає гроші клієнта. Але картки можуть блокувати і в ряді інших випадків.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Кошт.
Банк може запідозрити користувача у відмиванні грошей, якщо зафіксує перекази на суми понад 400 000 грн. Особливо, якщо далі особа знімає готівку. Поки перевірятимуть доходи клієнта, банк може заблокувати рахунок.
Також під фінансовий моніторинг потрапляють наступні випадки:
Для розблокування картки потрібно надати банку документи, що пояснюють операції та підтверджують законність грошей.
Клієнт укладає з банком договір, де є умови надання кредиту, відкриття депозиту, умови обслуговування карткового рахунку тощо.
Тому клієнт зобов’язаний:
Картку можуть заблокувати, якщо є рішення суду. Кредитор може вимагати сплатити:
У більшості випадків виконавча служба заарештовує тільки суму заборгованості.
Якщо тривалий час не було активності на картці, то банк може заблокувати її. Кожен банк сам визначає критичний термін, скільки можна не користуватись карткою. В основному це 6-12 місяців. У такому випадку відновити картку можна через мобільний застосунок банку.
Якщо тричі ввести неправильний PIN-код, банк заблокує картку. Це робиться для того, щоб сторонні особи не змогли зняти гроші із рахунку клієнта.
Для розблокування картки треба звернутися до відділення банку або на гарячу лінію.
Банки надсилають завчасно сповіщення, що закінчується термін дії картки. Якщо клієнт не перевипускає картку, її блокують. Потрібно звернутися у відділення банку для отримання нової картки. Кошти на рахунку будуть збережені.
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