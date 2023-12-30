За какие переводы банки блокируют карты даже без предупреждения: список

Мониторинг средств

Банк может заподозрить пользователя в отмывании денег, если зафиксирует перевод на суммы свыше 400 000 грн. Особенно, если потом человек снимает наличные деньги. Пока будут проверять доходы клиента, банк может заблокировать счет.

Также под финансовый мониторинг попадают следующие случаи:

переводы за границу или из-за границы, кредиты или ссуды на сумму свыше 50 000 грн. Если переводы регулярные, то мониторинг могут проводить чаще

осуществление транзакций с азартными играми и лотереями

клиент имеет связи с Россией или Беларусью

клиент зарегистрирован по адресу массовой регистрации (касается ФЛП) или его адрес регистрации является вымышленным

клиент получает средства от виртуальных активов на сумму более 30 000 гривен

внезапные значительные изменения в размерах финансовых операций

Для разблокирования карты необходимо предоставить банку документы, объясняющие операции и подтверждающие законность денег.

Нарушение обязательств перед банком

Клиент заключает с банком договор, где есть условия предоставления кредита, открытие депозита, условия обслуживания карточного счета и т. д.

Поэтому клиент обязан:

предоставлять банку информацию о финансовом положении

сообщать банк об изменении своих данных

подавать документы, необходимые для выполнения договора

Решение суда или исполнительное производство

Карточку могут заблокировать, если есть решение суда. Кредитор может потребовать уплатить:

штрафы

коммунальные услуги

налоги

долги

другие взносы

В большинстве случаев исполнительная служба арестовывает только сумму задолженности.

Клиент не пользуется картой

Если долгое время не было активности на карте, то банк может заблокировать ее. Каждый банк сам определяет критический термин, сколько можно не пользоваться картой. В основном это 6-12 месяцев. В таком случае восстановить карту можно через мобильное приложение банка.

Неверный ввод PIN-кода

Если три раза ввести неправильный PIN-код, банк заблокирует карту. Это делается для того чтобы посторонние лица не смогли снять деньги со счета клиента.

Для разблокировки карты следует обратиться в отделение банка или на горячую линию.

Истек срок действия

Банки посылают заблаговременно уведомление, что истекает срок действия карты. Если клиент не перевыпускает карту, ее блокируют. Нужно обратиться в отделение банка для получения новой карты. Средства на счете будут сохранены.