За какие переводы банки блокируют карты даже без предупреждения: список

Банки могут блокировать карты своих клиентов, если по этим счетам совершаются нетипичные операции, вероятно являющиеся действиями мошенников. "Заморозка" счета защищает деньги клиента. Но карты могут блокировать и в ряде других случаев.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Кошт".
Банк может заподозрить пользователя в отмывании денег, если зафиксирует перевод на суммы свыше 400 000 грн. Особенно, если потом человек снимает наличные деньги. Пока будут проверять доходы клиента, банк может заблокировать счет.
Также под финансовый мониторинг попадают следующие случаи:
Для разблокирования карты необходимо предоставить банку документы, объясняющие операции и подтверждающие законность денег.
Клиент заключает с банком договор, где есть условия предоставления кредита, открытие депозита, условия обслуживания карточного счета и т. д.
Поэтому клиент обязан:
Карточку могут заблокировать, если есть решение суда. Кредитор может потребовать уплатить:
В большинстве случаев исполнительная служба арестовывает только сумму задолженности.
Если долгое время не было активности на карте, то банк может заблокировать ее. Каждый банк сам определяет критический термин, сколько можно не пользоваться картой. В основном это 6-12 месяцев. В таком случае восстановить карту можно через мобильное приложение банка.
Если три раза ввести неправильный PIN-код, банк заблокирует карту. Это делается для того чтобы посторонние лица не смогли снять деньги со счета клиента.
Для разблокировки карты следует обратиться в отделение банка или на горячую линию.
Банки посылают заблаговременно уведомление, что истекает срок действия карты. Если клиент не перевыпускает карту, ее блокируют. Нужно обратиться в отделение банка для получения новой карты. Средства на счете будут сохранены.
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Раньше мы писали о том, когда военнообязанным могут блокировать банковские карты.