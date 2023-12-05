Які овочі мають обов'язково їсти діти взимку, щоб не хворіти

Здорове харчування допомагає дитині повноцінно розвиватися та протистояти хворобам, особливо у зимовий період. Згідно з порадами з харчування, 50% тарілки мають займати фрукти, овочі та зелень. У літній сезон це трошки простіше, а зимою фрукти та овочі переважно парникові або привезені з інших країн.
Які ж овочі мають їсти діти взимку, аби не хворіти, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) за посиланням на допис нутріціолога Ірину Наконечну в Instagram.
Фахівець зазначає, що багато людей скаржаться, що узимку більшість овочів-фруктів "пластмасові", тому фактично їсти можна тільки одну капусту. Але вона назвала цілий список корисних продуктів, які можна давати взимку дитині.
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"Ну і про зелень не забувайте. Вона завжди є на полицях магазинів та ринків, як і всі овочі, в принципі. І, якщо вам захочеться з'їсти серед зими свіжий помідор чи огірок, не відмовляйте собі в задоволенні. Повірте, взимку вони такі ж "хімічні", як і влітку, а велика вартість через дорого вартісні енергоресурси та логістику", - радить Ірина Наконечна.
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