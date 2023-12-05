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Які овочі мають обов'язково їсти діти взимку, щоб не хворіти

Які овочі потрібно давати дітям взимку (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Здорове харчування допомагає дитині повноцінно розвиватися та протистояти хворобам, особливо у зимовий період. Згідно з порадами з харчування, 50% тарілки мають займати фрукти, овочі та зелень. У літній сезон це трошки простіше, а зимою фрукти та овочі переважно парникові або привезені з інших країн.

Які ж овочі мають їсти діти взимку, аби не хворіти, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) за посиланням на допис нутріціолога Ірину Наконечну в Instagram.

Фахівець зазначає, що багато людей скаржаться, що узимку більшість овочів-фруктів "пластмасові", тому фактично їсти можна тільки одну капусту. Але вона назвала цілий список корисних продуктів, які можна давати взимку дитині.

Свіжі:

  • капуста (білокачанна, синя (червона), цвітна, брюссельська, брокколі, савойська, пекінська)
  • морква
  • буряк
  • гарбуз
  • селера (стебла і зелень в тому числі)
  • батат
  • топінамбур
  • редька (чорна, червона, дайкон)

Квашення та соління:

Дітям до року під забороною квашення та соління саме через наявність солі

  • капуста
  • баклажани
  • помідори
  • огірки
  • морська капуста
  • яблука

Свіжозаморожені овочі та мікси:

  • кукурудза
  • горох
  • перець
  • гриби
  • броколі, цвітна капуста
  • морква
  • та мікси з них

"Ну і про зелень не забувайте. Вона завжди є на полицях магазинів та ринків, як і всі овочі, в принципі. І, якщо вам захочеться з'їсти серед зими свіжий помідор чи огірок, не відмовляйте собі в задоволенні. Повірте, взимку вони такі ж "хімічні", як і влітку, а велика вартість через дорого вартісні енергоресурси та логістику", - радить Ірина Наконечна.

Раніше ми писали про те, чи можна давати дітям гриби та які.

А ще писали про те, як привчити дитину їсти овочі.

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