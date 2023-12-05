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Какие овощи обязательно должны есть дети зимой, чтобы не болеть

Какие овощи нужно давать детям зимой (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Здоровое питание помогает ребенку полноценно развиваться и противостоять болезням, особенно в зимний период. Согласно советам по питанию, 50% тарелки должны занимать фрукты, овощи и зелень. В летний сезон это немного проще, а зимой фрукты и овощи преимущественно парниковые или привезенные из других стран.

Какие же овощи должны есть дети зимой, чтобы не болеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) по ссылке на сообщение нутрициолога Ирину Наконечную в Instagram.

Специалист отмечает, что многие жалуются, что зимой большинство овощей-фруктов "пластмассовые", поэтому фактически есть можно только одну капусту. Но она назвала целый список полезных продуктов, которые можно давать зимой ребенку.

Свежие:

  • капуста (белокочанная, синяя (красная), цветная, брюссельская, брокколи, савойская, пекинская)
  • морковь
  • свекла
  • тыква
  • сельдерей (стебли и зелень, в том числе)
  • батат
  • топинамбур
  • редька (черная, красная, дайкон)

Квашение и соление:

Детям до года под запретом квашения и соления именно из-за наличия соли

  • капуста
  • баклажаны
  • помидоры
  • огурцы
  • морская капуста
  • яблоки

Свежезамороженные овощи и миксы:

  • кукуруза
  • горох
  • перец
  • грибы
  • брокколи, цветная капуста
  • морковь
  • и миксы из них

"Ну и о зелени не забывайте. Она всегда есть на полках магазинов и рынков, как и все овощи, в принципе. И если вам захочется съесть среди зимы свежий помидор или огурец, не отказывайте себе в удовольствии. Поверьте, зимой они такие же "химические", как и летом, а большая стоимость из-за дорогостоящих энергоресурсов и логистики", - советует Ирина Наконечная.

Раньше мы писали о том, можно ли давать детям грибы и какие.

А еще писали о том, как приучить ребенка есть овощи.

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харчування дітейЗдоровое питаниеСоветы нутрициолога