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Які операції роблять Дженніфер Еністон та Джаред Лето? Відомий косметолог розкрив секрети світових зірок

Косметолог розповів про маніпуляції, до яких вдавалися світові знаменитості (колаж РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

Чимало світових зірок не нехтують можливістю пластичних операцій, аби підкреслити свою зовнішність і зробити окремі риси обличчя такими, як їм хочеться.

Про процедури, до яких вдавалися Дженніфер Еністон, Джаред Лето та Зак Ефрон, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram відомого косметолога Дмитра Святова.

Джаред Лето

Актор робив ринопластику, застосовував філери у "середню ділянку обличчя", що, за словами Дмитра, "трохи фемінізує його обличчя". А ще -  ботокс.

"Його шкіра в ідеальному стані: тут біоревіталізація,  поверхневі шліфування і просто постійний догляд. До речі, цей той випадок, коли, можливо, йому пішов легкий об'єм губ. Бо без щетини, мені здається, він виглядає старше саме через втрачений об'єм губ", - пояснює експерт.

"Секрет Джареда - генетика, розвинений лицевий скелет, і саме це тримає м'які тканини обличчя від провисання, а також - відсутність зайвої ваги. Джаред виграв генетичну лотерею, веде здоровий спосіб життя, має стабільну вагу та доглядає за собою", - заключає косметолог.

 

Дженніфер Еністон

Валики під очима - на думку фахівця, тут не обійшлося без філерів в носослізній борозні.

"Це не вікова проблема, така ситуація може виникнути не відразу, а навіть через 3-5 років", - каже Дмитро.

Також зірка робить ботокс, оскільки має активну міміку, а що стосується зморшок на лобі, то їх, як каже експерт, вона мала ще з молодого віку. 

Косметолог підкреслює, що через ботокс в акторки страждає міміка, і тому це у шанувальників може виникнути думка, що вона погано грає.

Ще Еністон вдається до апаратних процедур.

"При неправильних параметрах вони можуть зменшувати об'єм жиру, обличчя стає більш грубим і втрачає жировий каркас. Також у Дженніфер була підтяжка обличчя та ендоскопічний ліфтинг брів. Не секрет, що була і ринопластика, яка є доволі делікатною у її випадку", - зауважує Дмитро.

 

Зак Ефрон

Американський актор та музикант робив ринопластику, а найпомітнішою зміною на його обличчі є зона підборіддя та нижньої щелепи.

"За легендою - це наслідки травми, але після неї він виглядав цілком природно, і лише кілька років тому обличчя кардинально змінилося", - пояснює косметолог.

"Мені здається, що це наслідки контурної пластики філерами. Підборіддя стало масивнішим, вся нижня щелепа стала ширшою. Плюс, обличчя постійно набрякле", - додає він.

Також фахівець висловив думку, що, ймовірно, у зірки збільшені губи, і ця спроба "виявилася не надто вдалою".

"Особисто я вважаю, що була невдала спроба зробити обличчя маскулінним. Хоча зараз він виглядає трохи краще, ніж пару років тому", - говорить спеціаліст. 

 

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