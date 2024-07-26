Какие операции делают Дженнифер Энистон и Джаред Лето? Известный косметолог раскрыл секреты мировых звезд

Джаред Лето

Актер делал ринопластику, применял филеры в "средний участок лица", что, по словам Дмитрия, "немного феминизирует его лицо". А еще - ботокс.

"Его кожа в идеальном состоянии: здесь биоревитализация, поверхностные шлифовки и просто постоянный уход. Кстати, этот тот случай, когда, возможно, ему пошел легкий объем губ. Потому что без щетины, мне кажется, он выглядит старше именно из-за потерянного объема губ", - объясняет эксперт.

"Секрет Джареда - генетика, развитый лицевой скелет, и именно это держит мягкие ткани лица от провисания, а также - отсутствие лишнего веса. Джаред выиграл генетическую лотерею, ведет здоровый образ жизни, имеет стабильный вес и ухаживает за собой", - заключает косметолог.

Дженнифер Энистон

Валики под глазами - по мнению специалиста, здесь не обошлось без филеров в носослезной борозде.

"Это не возрастная проблема, такая ситуация может возникнуть не сразу, а даже спустя 3-5 лет", - говорит Дмитрий.

Также звезда делает ботокс, поскольку имеет активную мимику, а что касается морщин на лбу, то они, как говорит эксперт, у нее были еще с молодого возраста.

Косметолог подчеркивает, что из-за ботокса у актрисы страдает мимика, и поэтому у поклонников может возникнуть мысль, что она плохо играет.

Еще Энистон прибегает к аппаратным процедурам.

"При неправильных параметрах они могут уменьшать объем жира, лицо становится более грубым и теряет жировой каркас. Также у Дженнифер была подтяжка лица и эндоскопический лифтинг бровей. Не секрет, что была и ринопластика, которая достаточно деликатна в ее случае", - замечает Дмитрий.

Зак Эфрон

Американский актер и музыкант делал ринопластику, а самым заметным изменением его лица является зона подбородка и нижней челюсти.

"По легенде - это последствия травмы, но после нее он выглядел вполне естественно, и лишь несколько лет назад лицо кардинально изменилось", - объясняет косметолог.

"Мне кажется, что это последствия контурной пластики филлерами. Подбородок стал более массивным, вся нижняя челюсть стала шире. Плюс, лицо постоянно опухшее", - добавляет он.

Также специалист высказал мнение, что, вероятно, у звезды увеличены губы, и эта попытка "оказалась не слишком удачной".

"Лично я считаю, что была неудачная попытка сделать лицо маскулинным. Хотя сейчас он выглядит получше, чем пару лет назад", - говорит специалист.