Які оновлення запропонують нові моделі iPad, які незабаром надійдуть у продаж

iPad (11-е покоління)

Останнє оновлення цього iPad відбулося у жовтні 2022 року, що стало найбільшим переосмисленням базової моделі iPad з моменту його повторного випуску у 2017 році. Він отримав новий плоский дизайн з багатьма яскравими кольорами, перейшов на USB-C і додав стереодинаміки в альбомній орієнтації.

Це був перший iPad з фронтальною камерою в альбомній орієнтації, що не було додано до інших планшетів ще півтора року. Його було випущено за ціною 449 доларів.

Згідно з Марком Гурманом з Bloomberg, Apple "зосереджена на зниженні виробничих витрат на базову модель". Неясно, чи означає це нове зниження ціни, чи Apple просто покращить свою маржу на моделі 11-го покоління.

Після заходу Apple 7 травня вони дійсно знизили ціну до 349 доларів, тому навряд чи споживачі матимуть змогу скористатися нижчими виробничими витратами Apple цього разу.

iPad (10-е покоління) зараз оснащений чіпом A14 Bionic, і неясно, на що Apple оновить модель 11-го покоління. Традиційно базова модель iPad відставала на два роки за оновленнями чіпсету, тому A16 Bionic, мабуть, є безпечною ставкою.

Однак, враховуючи появу Apple Intelligence, Apple може потенційно змінити свою стратегію та встановити чіп A17 або A18 у новий iPad 11.

iPad mini (7-е покоління)

iPad mini востаннє оновлювався у вересні 2021 року, що також стало найбільшим переосмисленням з моменту появи iPad mini у 2012 році.

Модель шостого покоління отримала плоский дизайн (хоча і з менш яскравими кольорами, ніж вищезгаданий iPad 10), перейшла на USB-C і додала підтримку Apple Pencil 2.

Оскільки це найстаріший iPad у лінійці, iPad mini позбавлений деяких функцій новіших iPad, таких як фронтальна камера в альбомній орієнтації та підтримка Apple Pencil Pro.

Цілком ймовірно, що ми побачимо обидві ці функції в оновленні 7-го покоління, хоча є ймовірність, що вони не переміщатимуть камеру, оскільки iPad mini набагато частіше використовується в портретній орієнтації. Однак підтримка Apple Pencil Pro, швидше за все, буде додана.

Можливо, також побачимо перехід iPad mini на новий чіпсет A18, який вперше принесе функції Apple Intelligence на найменший iPad Apple. Це означає, що ви зможете використовувати новий Siri, Genmoji, Image Playground та багато іншого на своєму новому iPad, хоча не всі функції будуть доступні одразу після запуску.

iPad mini 6 також зіткнувся з проблемою дисплея, відомою як "желейний скролінг", коли деякі користувачі могли помітити, що одна половина дисплея оновлювалася швидше, ніж інша, що призводило до нерівномірного скролінгу.

Хоча це не підтверджено, деякі чутки свідчать про те, що Apple може виправити цю проблему в моделі наступного покоління.

Крім того, iPad mini 7, ймовірно, почнеться з 128 ГБ пам'яті, аналогічно новому iPad Air. Це збільшення в порівнянні з 64 ГБ у поточній моделі. Початкова ціна також, ймовірно, залишиться на рівні 499 доларів, як і в поточній моделі.

Stage Manager?

Apple представила абсолютно нову систему вікон під назвою Stage Manager в iPadOS 16, що спочатку потребує чипа M1 або новіше для повного набору функцій.

Після деякої негативної реакції Apple додала підтримку iPad Pro з чіпами A12X та A12Z, хоча ці планшети не отримали підтримки зовнішніх дисплеїв. Однак відколи цей крок був зроблений у 2022 році, ми ще не бачили розширення цієї функції на інші iPad серії A.

Є непоганий шанс побачити Stage Manager на нових iPad. Чіп A16, ймовірно, здатний підтримувати набір функцій, а чіпи A17 та A18, безумовно, здатні на це.

Було б розумно для Apple додати Stage Manager на ці нові iPad, щоб зробити оновлення більш привабливим, хоча це лише припущення.