Какие обновления предложат новые модели iPad, которые скоро поступят в продажу

iPad (11-е поколение)

Последнее обновление этого iPad состоялось в октябре 2022 года, что стало самым крупным переосмыслением базовой модели iPad с момента его повторного выпуска в 2017 году. Он получил новый плоский дизайн со множеством ярких цветов, перешел на USB-C и добавил стереодинамики в альбомной ориентации.

Это также был первый iPad с фронтальной камерой в альбомной ориентации, что не было добавлено в другие планшеты еще полтора года. Он был выпущен по цене 449 долларов.

Согласно Марку Гурману из Bloomberg, Apple "сосредоточена на снижении производственных затрат на базовую модель". Неясно, означает ли это новое снижение цены или Apple просто улучшит свою маржу на модели 11-го поколения.

После мероприятия Apple 7 мая они действительно снизили цену до 349 долларов, поэтому вряд ли потребители смогут воспользоваться более низкими производственными затратами Apple на этот раз.

iPad (10-е поколение) в настоящее время оснащен чипом A14 Bionic, и неясно, на что Apple обновит модель 11-го поколения. Традиционно базовая модель iPad отставала на два года по обновлениям чипсета, поэтому A16 Bionic, вероятно, является безопасной ставкой.

Однако, учитывая появление Apple Intelligence, Apple может потенциально изменить свою стратегию и установить чип A17 или A18 в новый iPad 11.

iPad mini (7-е поколение)

iPad mini последний раз обновлялся в сентябре 2021 года, что также стало самым крупным переосмыслением с момента появления iPad mini в 2012 году.

Модель шестого поколения получила плоский дизайн (хотя и с менее яркими цветами, чем у вышеупомянутого iPad 10), перешла на USB-C и добавила поддержку Apple Pencil 2.

Поскольку это самый старый iPad в линейке, iPad mini лишен некоторых функций более новых iPad, таких как фронтальная камера в альбомной ориентации и поддержка Apple Pencil Pro.

Вполне вероятно, что мы увидим обе эти функции в обновлении 7-го поколения, хотя есть вероятность, что они не будут перемещать камеру, так как iPad mini гораздо чаще используется в портретной ориентации. Однако поддержка Apple Pencil Pro, скорее всего, будет добавлена.

Вероятно, также увидим переход iPad mini на новейший чипсет A18, который впервые принесет функции Apple Intelligence на самый маленький iPad Apple. Это означает, что вы сможете использовать новый Siri, Genmoji, Image Playground и многое другое на своем новом iPad, хотя не все функции будут доступны сразу после запуска.

iPad mini 6 также столкнулся с проблемой дисплея, известной как "желейный скроллинг", когда некоторые пользователи могли заметить, что одна половина дисплея обновлялась быстрее, чем другая, что приводило к неравномерному скроллингу.

Хотя это не подтверждено, некоторые слухи указывают на то, что Apple может исправить эту проблему в модели следующего поколения.

Кроме того, iPad mini 7, вероятно, будет начинаться с 128 ГБ памяти, аналогично новому iPad Air. Это увеличение по сравнению с 64 ГБ в текущей модели. Начальная цена также, вероятно, останется на уровне 499 долларов, как и в текущей модели.

Stage Manager?

Apple представила совершенно новую систему окон под названием Stage Manager в iPadOS 16, первоначально требующую чипа M1 или новее для полного набора функций.

После некоторой негативной реакции Apple добавила поддержку iPad Pro с чипами A12X и A12Z, хотя эти планшеты не получили поддержки внешних дисплеев. Однако с тех пор, как этот шаг был сделан в 2022 году, мы еще не видели расширения этой функции на другие iPad серии A.

Есть неплохой шанс увидеть Stage Manager на новых iPad. Чип A16, вероятно, способен поддерживать набор функций, а чипы A17 и A18, безусловно, способны на это.

Было бы разумно для Apple добавить Stage Manager на эти новые iPad, чтобы сделать обновление более привлекательным, хотя это всего лишь предположение.