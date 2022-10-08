Які найвищі зарплати пропонують українцям: топ вакансій

За даними сервісу, у вересні найвищі зарплати роботодавці пропонували у категоріях:

логістика / склад / доставка;

нерухомість;

IT / комп'ютери;

будівництво / облицювальні роботи.

Якщо в цифрах, то запропонований рівень оплати праці у далекобійників становив 37,5 тисяч гривень на місяць, ріелторам платили 32,5 тисячі гривень.

Високі зарплати - по 30 тисяч гривень - пропонували також майстрам з ремонту комп'ютерів, фасадникам і операторам колл-центру.

Як коментує керівниця напряму OLX "Робота та Послуги" Марія Абдулліна, порівняно із серпнем зарплати зросли й у рихтувальників, збільшившись на 4 тисячі гривень.

Системні адміністратори стали отримувати на 6 тисяч гривень більше, менеджери із продажу збільшили дохід на 5 тисяч гривень.

Але найбільше підскочили зарплати у ріелторів - на 10 тисяч більше, додала вона.

Що стосується попиту, то серед високооплачуваних працівників у вересні роботодавці найбільше потребували операторів - на сервісі було розміщено понад 3 тисячі вакансій.

Найвищі зарплати у вересні 2022 року (дані OLX Робота):