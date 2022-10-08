Які найвищі зарплати пропонують українцям: топ вакансій

В Україні фіксується позитивна динаміка на ринку праці й восени визначився актуальний перелік топ-вакансій, де роботодавці пропонують в оголошеннях найвищі зарплати.
У фахівців яких професій ще більше виросли зарплати, розповіли Styler аналітики OLX Робота.
За даними сервісу, у вересні найвищі зарплати роботодавці пропонували у категоріях:
Якщо в цифрах, то запропонований рівень оплати праці у далекобійників становив 37,5 тисяч гривень на місяць, ріелторам платили 32,5 тисячі гривень.
Високі зарплати - по 30 тисяч гривень - пропонували також майстрам з ремонту комп'ютерів, фасадникам і операторам колл-центру.
Як коментує керівниця напряму OLX "Робота та Послуги" Марія Абдулліна, порівняно із серпнем зарплати зросли й у рихтувальників, збільшившись на 4 тисячі гривень.
Системні адміністратори стали отримувати на 6 тисяч гривень більше, менеджери із продажу збільшили дохід на 5 тисяч гривень.
Але найбільше підскочили зарплати у ріелторів - на 10 тисяч більше, додала вона.
Що стосується попиту, то серед високооплачуваних працівників у вересні роботодавці найбільше потребували операторів - на сервісі було розміщено понад 3 тисячі вакансій.
Найвищі зарплати у вересні 2022 року (дані OLX Робота):
Нагадаємо, що в Україні з 1 жовтня зросла мінімальна зарплата, і це перше та єдине підвищення у 2022 році, як і в наступному теж.
Раніше ми розповідали, які зараз пропонують зарплати людям без досвіду роботи.