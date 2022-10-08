UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Які найвищі зарплати пропонують українцям: топ вакансій

Фото: кому роботодавці пропонують найвищі зарплати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україні фіксується позитивна динаміка на ринку праці й восени визначився актуальний перелік топ-вакансій, де роботодавці пропонують в оголошеннях найвищі зарплати.

У фахівців яких професій ще більше виросли зарплати, розповіли Styler аналітики OLX Робота.

За даними сервісу, у вересні найвищі зарплати роботодавці пропонували у категоріях:

  • логістика / склад / доставка;
  • нерухомість;
  • IT / комп'ютери;
  • будівництво / облицювальні роботи.

Якщо в цифрах, то запропонований рівень оплати праці у далекобійників становив 37,5 тисяч гривень на місяць, ріелторам платили 32,5 тисячі гривень.

Високі зарплати - по 30 тисяч гривень - пропонували також майстрам з ремонту комп'ютерів, фасадникам і операторам колл-центру.

Як коментує керівниця напряму OLX "Робота та Послуги" Марія Абдулліна, порівняно із серпнем зарплати зросли й у рихтувальників, збільшившись на 4 тисячі гривень.

Системні адміністратори стали отримувати на 6 тисяч гривень більше, менеджери із продажу збільшили дохід на 5 тисяч гривень.

Але найбільше підскочили зарплати у ріелторів - на 10 тисяч більше, додала вона.

Що стосується попиту, то серед високооплачуваних працівників у вересні роботодавці найбільше потребували операторів - на сервісі було розміщено понад 3 тисячі вакансій.

Найвищі зарплати у вересні 2022 року (дані OLX Робота):

  • Дальнобійник - середня заробітна плата 37 500 гривень - 237 оголошень
  • Ріелтор - зарплата 32 500 гривень - 191 оголошення
  • Фасадник - зарплата 30 000 гривень - 272 оголошень
  • Майстер з ремонту комп'ютерів - зарплата 30 000 гривень - 422 оголошень
  • Оператор кол-центру - зарплата 30 000 гривень - 3 149 оголошень
  • Рихтувальник - зарплата 29 000 гривень - 91 оголошення
  • Системний адміністратор - зарплата 26 250 гривень - 51 оголошення
  • Торговий представник - зарплата 25 500 гривень - 1 218 оголошень
  • Автомаляр - зарплата 25 000 гривень - 289 оголошень
  • Менеджер з продажу - зарплата 25 000 гривень - 51 оголошення

Нагадаємо, що в Україні з 1 жовтня зросла мінімальна зарплата, і це перше та єдине підвищення у 2022 році, як і в наступному теж.

Раніше ми розповідали, які зараз пропонують зарплати людям без досвіду роботи.

Читайте РБК-Україна в Google News
OLXроботатрудоустройствоЗарплата в Україні