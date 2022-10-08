Які найвищі зарплати пропонують українцям: топ вакансій
В Україні фіксується позитивна динаміка на ринку праці й восени визначився актуальний перелік топ-вакансій, де роботодавці пропонують в оголошеннях найвищі зарплати.
У фахівців яких професій ще більше виросли зарплати, розповіли Styler аналітики OLX Робота.
За даними сервісу, у вересні найвищі зарплати роботодавці пропонували у категоріях:
- логістика / склад / доставка;
- нерухомість;
- IT / комп'ютери;
- будівництво / облицювальні роботи.
Якщо в цифрах, то запропонований рівень оплати праці у далекобійників становив 37,5 тисяч гривень на місяць, ріелторам платили 32,5 тисячі гривень.
Високі зарплати - по 30 тисяч гривень - пропонували також майстрам з ремонту комп'ютерів, фасадникам і операторам колл-центру.
Як коментує керівниця напряму OLX "Робота та Послуги" Марія Абдулліна, порівняно із серпнем зарплати зросли й у рихтувальників, збільшившись на 4 тисячі гривень.
Системні адміністратори стали отримувати на 6 тисяч гривень більше, менеджери із продажу збільшили дохід на 5 тисяч гривень.
Але найбільше підскочили зарплати у ріелторів - на 10 тисяч більше, додала вона.
Що стосується попиту, то серед високооплачуваних працівників у вересні роботодавці найбільше потребували операторів - на сервісі було розміщено понад 3 тисячі вакансій.
Найвищі зарплати у вересні 2022 року (дані OLX Робота):
- Дальнобійник - середня заробітна плата 37 500 гривень - 237 оголошень
- Ріелтор - зарплата 32 500 гривень - 191 оголошення
- Фасадник - зарплата 30 000 гривень - 272 оголошень
- Майстер з ремонту комп'ютерів - зарплата 30 000 гривень - 422 оголошень
- Оператор кол-центру - зарплата 30 000 гривень - 3 149 оголошень
- Рихтувальник - зарплата 29 000 гривень - 91 оголошення
- Системний адміністратор - зарплата 26 250 гривень - 51 оголошення
- Торговий представник - зарплата 25 500 гривень - 1 218 оголошень
- Автомаляр - зарплата 25 000 гривень - 289 оголошень
- Менеджер з продажу - зарплата 25 000 гривень - 51 оголошення
Нагадаємо, що в Україні з 1 жовтня зросла мінімальна зарплата, і це перше та єдине підвищення у 2022 році, як і в наступному теж.
Раніше ми розповідали, які зараз пропонують зарплати людям без досвіду роботи.