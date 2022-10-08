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Какие самые высокие зарплаты предлагают украинцам: топ вакансий

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Суббота 08 октября 2022 07:22
Какие самые высокие зарплаты предлагают украинцам: топ вакансий Фото: кому работодатели предлагают самые высокие зарплаты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине фиксируется положительная динамика на рынке труда, и осенью определился актуальный перечень топ-вакансий, где работодатели предлагают в объявлениях самые высокие зарплаты.

У специалистов каких профессий сейчас еще больше выросли зарплаты, рассказали Styler аналитики OLX Работа.

Согласно данным сервиса, в сентябре самые высокие зарплаты работодатели предлагали в категориях:

  • логистика / склад / доставка;
  • недвижимость;
  • IT / компьютеры;
  • строительство / облицовочные работы.

Если в цифрах, то предлагаемый уровень оплаты труда у дальнобойщиков составил 37,5 тысячи гривен в месяц, риелторам платили 32,5 тысячи гривен.

Высокие зарплаты - по 30 тысяч гривен - предлагали также мастерам по ремонту компьютеров, фасадчикам и операторам колл-центра.

Как комментирует руководитель направления OLX "Работа и Услуги" Мария Абдуллина, по сравнению с августом зарплаты выросли и у рихтовщиков, увеличившись на 4 тысячи гривен.

Системные администраторы стали получать на 6 тысяч гривен больше, менеджеры по продажам увеличили доход на 5 тысяч гривен.

Но больше всего подскочили зарплаты у риелторов - на 10 тысяч больше, добавила она.

Что касается спроса, то среди высокооплачиваемых работников в сентябре работодатели больше всего нуждались в операторах - на сервисе было размещено более 3 тысяч вакансий.

Самые высокие зарплаты в сентябре 2022 (данные OLX Работа):

  • Дальнобойщик - средняя заработная плата 37 500 гривен - 237 объявлений
  • Риэлтор - зарплата 32 500 гривен - 191 объявление
  • Фасадчик - зарплата 30 000 гривен - 272 объявлений
  • Мастер по ремонту компьютеров - зарплата 30 000 гривен - 422 объявлений
  • Оператор колл-центра - зарплата 30 000 гривен - 3 149 объявлений
  • Рихтовщик - зарплата 29 000 гривен - 91 объявление
  • Системный администратор - зарплата 26 250 гривен - 51 объявление
  • Торговый представитель - зарплата 25 500 гривен - 1 218 объявлений
  • Автомаляр - зарплата 25 000 гривен - 289 объявлений
  • Менеджер по продажам - зарплата 25 000 гривен - 51 объявление

Напомним, что в Украине с 1 октября выросла минимальная зарплата, и это первое и единственное повышение в 2022 году, как и в следующем тоже.

Ранее мы рассказывали, какие сейчас предлагают зарплаты людям без опыта работы.

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