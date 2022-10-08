Какие самые высокие зарплаты предлагают украинцам: топ вакансий

В Украине фиксируется положительная динамика на рынке труда, и осенью определился актуальный перечень топ-вакансий, где работодатели предлагают в объявлениях самые высокие зарплаты.

У специалистов каких профессий сейчас еще больше выросли зарплаты, рассказали Styler аналитики OLX Работа.

Согласно данным сервиса, в сентябре самые высокие зарплаты работодатели предлагали в категориях:

логистика / склад / доставка;

недвижимость;

IT / компьютеры;

строительство / облицовочные работы.

Если в цифрах, то предлагаемый уровень оплаты труда у дальнобойщиков составил 37,5 тысячи гривен в месяц, риелторам платили 32,5 тысячи гривен.

Высокие зарплаты - по 30 тысяч гривен - предлагали также мастерам по ремонту компьютеров, фасадчикам и операторам колл-центра.

Как комментирует руководитель направления OLX "Работа и Услуги" Мария Абдуллина, по сравнению с августом зарплаты выросли и у рихтовщиков, увеличившись на 4 тысячи гривен.

Системные администраторы стали получать на 6 тысяч гривен больше, менеджеры по продажам увеличили доход на 5 тысяч гривен.

Но больше всего подскочили зарплаты у риелторов - на 10 тысяч больше, добавила она.

Что касается спроса, то среди высокооплачиваемых работников в сентябре работодатели больше всего нуждались в операторах - на сервисе было размещено более 3 тысяч вакансий.

Самые высокие зарплаты в сентябре 2022 (данные OLX Работа):