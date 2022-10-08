Какие самые высокие зарплаты предлагают украинцам: топ вакансий
В Украине фиксируется положительная динамика на рынке труда, и осенью определился актуальный перечень топ-вакансий, где работодатели предлагают в объявлениях самые высокие зарплаты.
У специалистов каких профессий сейчас еще больше выросли зарплаты, рассказали Styler аналитики OLX Работа.
Согласно данным сервиса, в сентябре самые высокие зарплаты работодатели предлагали в категориях:
- логистика / склад / доставка;
- недвижимость;
- IT / компьютеры;
- строительство / облицовочные работы.
Если в цифрах, то предлагаемый уровень оплаты труда у дальнобойщиков составил 37,5 тысячи гривен в месяц, риелторам платили 32,5 тысячи гривен.
Высокие зарплаты - по 30 тысяч гривен - предлагали также мастерам по ремонту компьютеров, фасадчикам и операторам колл-центра.
Как комментирует руководитель направления OLX "Работа и Услуги" Мария Абдуллина, по сравнению с августом зарплаты выросли и у рихтовщиков, увеличившись на 4 тысячи гривен.
Системные администраторы стали получать на 6 тысяч гривен больше, менеджеры по продажам увеличили доход на 5 тысяч гривен.
Но больше всего подскочили зарплаты у риелторов - на 10 тысяч больше, добавила она.
Что касается спроса, то среди высокооплачиваемых работников в сентябре работодатели больше всего нуждались в операторах - на сервисе было размещено более 3 тысяч вакансий.
Самые высокие зарплаты в сентябре 2022 (данные OLX Работа):
- Дальнобойщик - средняя заработная плата 37 500 гривен - 237 объявлений
- Риэлтор - зарплата 32 500 гривен - 191 объявление
- Фасадчик - зарплата 30 000 гривен - 272 объявлений
- Мастер по ремонту компьютеров - зарплата 30 000 гривен - 422 объявлений
- Оператор колл-центра - зарплата 30 000 гривен - 3 149 объявлений
- Рихтовщик - зарплата 29 000 гривен - 91 объявление
- Системный администратор - зарплата 26 250 гривен - 51 объявление
- Торговый представитель - зарплата 25 500 гривен - 1 218 объявлений
- Автомаляр - зарплата 25 000 гривен - 289 объявлений
- Менеджер по продажам - зарплата 25 000 гривен - 51 объявление
Напомним, что в Украине с 1 октября выросла минимальная зарплата, и это первое и единственное повышение в 2022 году, как и в следующем тоже.
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