Які мовні помилки можуть нашкодити вашому іміджу: не вживайте такі слова у розмовах

За словами експерта, використання у розмові вульгаризмів, росіянізмів чи спотворених слів створюють враження недбалості, низької якості освіти та неповаги до співрозмовника. Якщо ви хочете звучати переконливо та викликати довіру, варто уникати цих мовних помилок.

"Ніколи не кажіть це, щоб зберегти свій авторитет у розмові. У мовленні існує поняття просторічної лексики. Це слова, що належать до низького стилю, знижують статус вашої мови й можуть суттєво нашкодити вашому іміджу, особливо у діловій комунікації", - пояснює Павло Мацьопа.

До просторічної лексики належать:

Вульгаризми

Росіянізми

Спотворені слова

Слова з різко зниженим емоційним забарвленням

Наприклад:

"Моє день народження" замість "мій день народження"

"Бухати" замість "вживати алкоголь"

"Бабки" замість "гроші"

"Прикольно" замість "цікаво або чудово"

"Крутий" замість "видатний, видовищний або сучасний"

"Ляпати" замість "говорити дурниці"

"Основною сферою функціонування просторіччя є усне мовлення малоосвічених людей. Не прирівнюйте себе до них. Ваше мовлення - це ваша візитівка, яку ви роздаєте кожному, з ким спілкуєтесь. Ваше мовлення має бути бездоганним", - наголосив Мацьопа.