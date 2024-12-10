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Какие речевые ошибки могут навредить вашему имиджу: не употребляйте такие слова в разговорах

Какие слова в разговоре могут навредить вашему авторитету (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Разговорные слова, которые мы используем часто, могут усиливать наш имидж и авторитет, а еще могут понижать. Использование определенных слов и речевых ошибок может создать плохое впечатление о вас и даже указать на неуважение к собеседнику.

Какие ошибки в разговоре не стоит делать и какие слова не использовать, чтобы не навредить своему авторитету, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснение тренера по ораторскому искусству Павла Мацопы в Instagram.

По словам эксперта, использование в разговоре вульгаризмов, русизмов или искаженных слов создают впечатление халатности, низкого качества образования и неуважения к собеседнику. Если вы хотите звучать убедительно и внушать доверие, следует избегать этих языковых ошибок.

"Никогда не говорите это, чтобы сохранить свой авторитет в разговоре. В речи существует понятие просторической лексики. Это слова, относящиеся к низкому стилю, снижают статус вашего языка и могут существенно навредить вашему имиджу, особенно в деловой коммуникации", - объясняет Павел Мацопа.

К просторической лексике относятся:

  • Вульгаризмы
  • Русизмы
  • Искаженные слова
  • Слова с резко сниженной эмоциональной окраской

Например:

  • "Моє день народження" вместо "мій день народження"
  • "Бухати" вместо "вживати алкоголь"
  • "Бабки" вместо "гроші"
  • "Прикольно" вместо "цікаво або чудово"
  • "Крутий" вместо "видатний, видовищний або сучасний"
  • "Ляпати" вместо "говорити дурниці"

"Основной сферой функционирования просторечия является устная речь малообразованных людей. Не приравнивайте себя к ним. Ваша речь - это ваша визитка, которую вы раздаете каждому, с кем общаетесь. Ваша речь должна быть безупречной", - подчеркнул Мацопа.

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