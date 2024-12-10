Какие речевые ошибки могут навредить вашему имиджу: не употребляйте такие слова в разговорах

По словам эксперта, использование в разговоре вульгаризмов, русизмов или искаженных слов создают впечатление халатности, низкого качества образования и неуважения к собеседнику. Если вы хотите звучать убедительно и внушать доверие, следует избегать этих языковых ошибок.

"Никогда не говорите это, чтобы сохранить свой авторитет в разговоре. В речи существует понятие просторической лексики. Это слова, относящиеся к низкому стилю, снижают статус вашего языка и могут существенно навредить вашему имиджу, особенно в деловой коммуникации", - объясняет Павел Мацопа.

К просторической лексике относятся:

Вульгаризмы

Русизмы

Искаженные слова

Слова с резко сниженной эмоциональной окраской

Например:

"Моє день народження" вместо "мій день народження"

"Бухати" вместо "вживати алкоголь"

"Бабки" вместо "гроші"

"Прикольно" вместо "цікаво або чудово"

"Крутий" вместо "видатний, видовищний або сучасний"

"Ляпати" вместо "говорити дурниці"

"Основной сферой функционирования просторечия является устная речь малообразованных людей. Не приравнивайте себя к ним. Ваша речь - это ваша визитка, которую вы раздаете каждому, с кем общаетесь. Ваша речь должна быть безупречной", - подчеркнул Мацопа.