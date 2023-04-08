Які молитви обов'язково прочитати у Вербну неділю, щоб захистити всю сім'ю

Під час війни тисячі людей моляться за мир, здоров'я захисників та своїх близьких. Цьогоріч Вербна неділя відзначається 9 квітня. Вважається, що у цей свято молитва має особливу силу.

Вважається, що верба допоможе зміцнити здоров'я. По закінченню богослужіння заведено торкатися один одного гілочками верби і примовляти: "Не я б'ю, верба б'є. Будь здоровий як вода і багатий, як земля".

Також в цей день треба прочитати молитву, яка дасть кожному силу.

Молитва для захисту дітей

Всемогутній Боже, вручаю своїх дітей Твоїй могутній опіці й охороні! Охорони їх, Господи, від усього, що може завдати шкоди їх здоров'ю або наразити їх на небезпеку смерті. Але передовсім молю Тебе, найліпший Отче, охорони їх від небезпек, що загрожують їх душі.

Відвертай, Боже, своєю всемогутньою рукою від моїх дітей усе те, що може мати лихий вплив на їх невинне серце, або статися для них нагодою до злого. Охорони, Боже, моїх діточок від гріха! Пішли, молю Тебе, своїх святих Ангелів, щоб стерегли їх на дорозі життя.

Всемогутній Боже й Отче, переведи щасливо моїх дітей через всі земні небезпеки та бурі і дай, щоб вони щасливо дійшли до пристані спасіння. Амінь.

Молитва, яка зміцнить здоров’я

Закликаю Вищі Сили, почуйте моє прохання та прийдіть до мене на допомогу. Прошу, даруйте своє благословення Рабам Божим. (перелічуйте імена всіх, за кого молитеся).

Захистіть їх від бід та нещасть, укрийте своїми Крилами від ворогів та заздрісників. Наповніть їх Силою Небесною, щоб вони несли у світ добро і процвітання, перебуваючи в здоров’ї. Амінь.