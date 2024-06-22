Які місця в літаку найкращі, а які - найгірші? Секрет розкрила стюардеса

Стюардеса з British Airways розповіла, які місця в літаках можуть виявитися вдалими для тих, хто дуже боїться турбулентності. Також є поради, які допоможуть забути про нудоту при перельотах.
Де краще не брати місця у літаку, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
За словами стюардеси, багато пасажирів сильно нервують перед перельотом. І вони бояться не лише захитування, а ще й турбулентності.
І хоча це явище вважається абсолютно нормальним, пасажири часто лякаються, коли літак починає "трясти". Звичайно, це призводить до паніки, яка може поширюватися салоном.
А тому, якщо ви нервуєте і сильно боїтеся, стюардеса радить сказати про це бортпровідникам. Якщо буде така можливість, вони можуть допомогти вам впоратися зі стресом. А якщо дозволять обставини, стюардеса може пересадити вас на зручніше місце, яке не буде сильно "трусити" під час турбулентності.
Виявилося, що частково уберегтися від турбулентності цілком реально. Найчастіше її особливо сильно відчувають пасажири, які сидять у задній частині літака.
Хвіст, за словами стюардеси, може "трусити" сильніше, адже він якраз і допомагає літаку "балансувати" на повітряних ямах.
Де краще не сидіти у літаку (ілюстрація: freepik.com)
Стюардеса заявила, що пасажири, які мріють про плавний і безпроблемний політ, можуть заздалегідь подбати про свій комфорт. Для цього потрібно обрати місця в середині салону.
Також найкращими варіантами є місця біля крил. А якщо ви страждаєте від страху замкненого простору і хвилюєтеся за свою безпеку - віддайте перевагу кріслам біля проходу.
Як обрати місце в літаку (ілюстрація: freepik.com)
Крім цього, пасажирам дали поради, які допоможуть позбутися нападів нудоти. Якщо ви вже вибрали місця, в яких турбулентність не так сильно відчуватиметься, подбайте про такі моменти:
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Ocean Florida, Daily Mail.