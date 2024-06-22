Какие места в самолете самые лучше, а какие - худшие? Секрет раскрыла стюардесса

Стюардесса из British Airways рассказала, какие места в самолетах могут оказаться хорошими для тех, кто сильно боится турбулентности. Также существуют советы, которые помогут забыть о тошноте при перелетах.
Где лучше не брать места в самолете, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
По словам стюардессы, многие пассажиры сильно нервничают перед перелетом. И они боятся не только укачивания, а еще и турбулентности.
И, хотя это явление считается абсолютно нормальным, пассажиры часто пугаются, когда самолет начинает "трясти". Конечно же, это приводит к панике, которая может распространяться по всему салону.
А потому если вы нервничаете и сильно боитесь, стюардесса советует сказать об этом бортпроводникам. По возможности они могут помочь вам справиться со стрессом. А если позволят обстоятельства, стюардесса может пересадить вас на более удобное место, которое не будет сильно "трясти" во время турбулентности.
Оказалось, что частично уберечься от турбулентности вполне реально. Чаще всего ее особенно сильно ощущают пассажиры, которые сидят в задней части самолета.
Хвост, по словам стюардессы, может "трясти" сильнее, ведь он как раз и помогает самолету балансировать на воздушных ямах.
Где лучше не сидеть в самолете (иллюстрация: freepik.com)
Стюардесса заявила, что пассажиры, которые мечтают о плавном и беспроблемном полете, могут заранее позаботиться о своем комфорте. Для этого нужно выбрать места в середине салона.
Также лучшими вариантами являются места возле крыльев. А если вы страдаете от боязни замкнутого пространства и переживаете за свою безопасность - отдайте предпочтение креслам у прохода.
Как выбрать место в самолете (иллюстрация: freepik.com)
Кроме этого, пассажирам дали советы, которые помогут избавиться от приступов тошноты. Если вы уже выбрали места, в которых турбулентность будет не так сильно ощущаться, позаботьтесь о следующих моментах:
Ранее мы рассказывали, что нельзя делать с чемоданами, иначе они точно потеряются в аэропорту.
Также стало известно, как путешествовать с одним рюкзаком.
Во время написания материала были использованы источники: Ocean Florida, Daily Mail.