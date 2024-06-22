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Какие места в самолете самые лучше, а какие - худшие? Секрет раскрыла стюардесса

 Где лучше лететь - в хвосте или в начале самолета (иллюстрация: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

Стюардесса из British Airways рассказала, какие места в самолетах могут оказаться хорошими для тех, кто сильно боится турбулентности. Также существуют советы, которые помогут забыть о тошноте при перелетах.

Где лучше не брать места в самолете, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Почему в самолете есть "плохие" и "хорошие" места

По словам стюардессы, многие пассажиры сильно нервничают перед перелетом. И они боятся не только укачивания, а еще и турбулентности.

И, хотя это явление считается абсолютно нормальным, пассажиры часто пугаются, когда самолет начинает "трясти". Конечно же, это приводит к панике, которая может распространяться по всему салону. 

А потому если вы нервничаете и сильно боитесь, стюардесса советует сказать об этом бортпроводникам. По возможности они могут помочь вам справиться со стрессом. А если позволят обстоятельства, стюардесса может пересадить вас на более удобное место, которое не будет сильно "трясти" во время турбулентности.

В каком ряду лучше сидеть в самолете (иллюстрация: freepik.com)

Самое плохое место в самолете

Оказалось, что частично уберечься от турбулентности вполне реально. Чаще всего ее особенно сильно ощущают пассажиры, которые сидят в задней части самолета.

Хвост, по словам стюардессы, может "трясти" сильнее, ведь он как раз и помогает самолету балансировать на воздушных ямах.

Где лучше не сидеть в самолете (иллюстрация: freepik.com)

Какое место самое удобное в самолете

Стюардесса заявила, что пассажиры, которые мечтают о плавном и беспроблемном полете, могут заранее позаботиться о своем комфорте. Для этого нужно выбрать места в середине салона.

Также лучшими вариантами являются места возле крыльев. А если вы страдаете от боязни замкнутого пространства и переживаете за свою безопасность - отдайте предпочтение креслам у прохода. 

Как выбрать место в самолете (иллюстрация: freepik.com)

Как спастись от укачивания в самолете

Кроме этого, пассажирам дали советы, которые помогут избавиться от приступов тошноты. Если вы уже выбрали места, в которых турбулентность будет не так сильно ощущаться, позаботьтесь о следующих моментах:

  • не отказывайтесь от обдува и вентиляции, свежий воздух поможет одолеть приступы укачивания
  • постарайтесь отвлечься, посмотрите фильм или почитайте
  • попробуйте выпить газированные напитки с имбирем, они помогают желудку справиться со стрессом.

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Во время написания материала были использованы источники: Ocean Florida, Daily Mail.

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