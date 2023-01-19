Які місця в будинку найбезпечніші в разі обстрілу: корисні поради архітектора

Визначаємо особливості будинку

Для того, щоб знайти у вашій квартирі найбезпечніше місце, потрібно розуміти типу вашого будинку. У певні періоди їх будували за однаковими схемами, тому існує такий розподіл:

від 2010 року - монолітно-каркасні та цегляні

2000-2010 - здебільшого цегляні

1970-1980 - панельні

1950-1980 - цегляні

до 1950 - цегляні з бетонним або дерев'яним перекриттями

до 1920 - цегляні з дерев'яним перекриттям

Якщо будинок монолітно-каркасний, він вистоїть практично в усіх випадках. Найбезпечніше в ньому бути в кімнаті без вікон чи на сходовому майданчику.

У цегляних будинках небезпечно перебувати поряд із бетонними та дерев'яними перекриттями, адже при падінні вони всі руйнуються. Тому в таких будинках найбезпечніше місце - дверні прорізи опорних стін.

Панельні будинки найменш стійкі, у них найбезпечніші міжквартирні коридори.

Запам'ятайте: де б ви не перебували, намагайтеся знайти місце подалі від скла та стін, щоб не потрапити під дощ з уламків.

Чому спускатися в укриття важливо

Укриття - це спеціальна споруда, яка сконструйована таким чином, щоб зберегти ваше життя, а не стати пасткою. В укриттях майже завжди наявні два виходи, щоб у разі надзвичайної ситуації ви могли скористатися одним із них.

Укриття в підвальних поверхах у більшості сучасних громадських споруд та підземні паркінги цілком безпечні. Адже при проєктуванні цих приміщень заздалегідь продумують багато шляхів евакуації. Також там обов'язково передбачені системи димовидалення та пожежогасіння.

Аналогічна ситуація з перебуванням у метро під час повітряної тривоги. Це досить безпечне місце, яке вже неодноразово прихистило жителів міст.

Що робити, якщо ви опинилися під завалами

Обвал будівлі може трапитися внаслідок влучання в неї або через силу ударної хвилі. Якщо ви опинилися в такому становищі, дотримуйтеся цього алгоритму дій: