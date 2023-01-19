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Які місця в будинку найбезпечніші в разі обстрілу: корисні поради архітектора

Де сховатися під час повтіряної тривоги вдома (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Повітряна тривога може застати нас будь-де: в метро, на роботі чи вдома. І якщо перших два місця є досить безпечними через можливість пройти в укриття, то де ховатися в багатоквартирному будинку? Особливо якщо поряд із вами немає сховища.

Як убезпечити себе у квартирі під час тривоги або обстрілу розповіли архітектори на сайті BudPortal.

Визначаємо особливості будинку

Для того, щоб знайти у вашій квартирі найбезпечніше місце, потрібно розуміти типу вашого будинку. У певні періоди їх будували за однаковими схемами, тому існує такий розподіл:

  • від 2010 року - монолітно-каркасні та цегляні
  • 2000-2010 - здебільшого цегляні
  • 1970-1980 - панельні
  • 1950-1980 - цегляні
  • до 1950 - цегляні з бетонним або дерев'яним перекриттями
  • до 1920 - цегляні з дерев'яним перекриттям

Якщо будинок монолітно-каркасний, він вистоїть практично в усіх випадках. Найбезпечніше в ньому бути в кімнаті без вікон чи на сходовому майданчику.

У цегляних будинках небезпечно перебувати поряд із бетонними та дерев'яними перекриттями, адже при падінні вони всі руйнуються. Тому в таких будинках найбезпечніше місце - дверні прорізи опорних стін.

Панельні будинки найменш стійкі, у них найбезпечніші міжквартирні коридори.

Запам'ятайте: де б ви не перебували, намагайтеся знайти місце подалі від скла та стін, щоб не потрапити під дощ з уламків.

Чому спускатися в укриття важливо

Укриття - це спеціальна споруда, яка сконструйована таким чином, щоб зберегти ваше життя, а не стати пасткою. В укриттях майже завжди наявні два виходи, щоб у разі надзвичайної ситуації ви могли скористатися одним із них.

Укриття в підвальних поверхах у більшості сучасних громадських споруд та підземні паркінги цілком безпечні. Адже при проєктуванні цих приміщень заздалегідь продумують багато шляхів евакуації. Також там обов'язково передбачені системи димовидалення та пожежогасіння.

Аналогічна ситуація з перебуванням у метро під час повітряної тривоги. Це досить безпечне місце, яке вже неодноразово прихистило жителів міст.

Що робити, якщо ви опинилися під завалами

Обвал будівлі може трапитися внаслідок влучання в неї або через силу ударної хвилі. Якщо ви опинилися в такому становищі, дотримуйтеся цього алгоритму дій:

  • Не припиняйте кликати на допомогу, Повідомте, де ви та що з вами.
  • Якщо ніхто не чує: спробуйте вивільнити руки та ноги, але без різких рухів.
  • Оцініть ситуацію: чи бачите, що на вас впало, чи під силу вам розібрати завал, обережно почніть його розбирати. Намагайтеся не зачепити те, на чому все тримається.
  • Пробуйте й далі сповістити про себе: телефонуйте, кричіть, гучно стукайте по трубах.
  • Після звільнення огляньте себе і надайте самодопомогу.

Раніше ми розповідали історію батька одного з малюків у Броварах, які стали свідками авіатрощі.

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