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Какие места в доме безопасны в случае обстрела: полезные советы архитектора

Где спрятаться во время тревоги дома (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Воздушная тревога может застать нас где угодно: в метро, на работе или дома. И если первые два места достаточно безопасны из-за возможности пройти в укрытие, то где прятаться в многоквартирном доме? Особенно, если рядом с вами нет укрытия.

Как обезопасить себя в квартире во время тревоги или обстрела, рассказали архитекторы на сайте BudPortal.

Определяем особенности дома

Для того чтобы найти в вашей квартире самое безопасное место, нужно понимать типа вашего дома. В определенные периоды их строили по одинаковым схемам, поэтому существует следующее деление:

  • с 2010 года - монолитно-каркасные и кирпичные
  • 2000-2010 - в основном кирпичные
  • 1970-1980 - панельные
  • 1950-1980 - кирпичные
  • до 1950 - кирпичные с бетонным или деревянным перекрытиями
  • до 1920 - кирпичные с деревянным перекрытием

Если дом монолитно-каркасный, он выстоит практически во всех случаях. Безопаснее в нем быть в комнате без окон или на лестничной площадке.

В кирпичных домах опасно находиться рядом с бетонными и деревянными перекрытиями, ведь при падении все они разрушаются. Поэтому в таких домах самое безопасное место - дверные проемы опорных стен.

Панельные дома менее устойчивы, у них самые безопасные межквартирные коридоры.

Запомните: где бы вы ни находились, старайтесь найти место подальше от стекла и стен, чтобы не попасть под дождь из обломков.

Почему спускаться в укрытие важно

Укрытие - это специальное сооружение, которое сконструировано таким образом, чтобы сохранить вашу жизнь, а не стать ловушкой. В укрытиях почти всегда есть два выхода, чтобы в случае чрезвычайной ситуации вы могли воспользоваться одним из них.

Укрытия в подвальных этажах в большинстве современных общественных построек и подземные паркинги вполне безопасны. Ведь при проектировании этих помещений заранее продумывают многие пути эвакуации. Также там обязательно предусмотрены системы дымоудаления и пожаротушения.

Аналогичная ситуация с пребыванием в метро во время воздушной тревоги. Это достаточно безопасное место, уже неоднократно приютившее жителей городов.

Что делать, если вы оказались под завалами

Обрушение здания может случиться вследствие попадания в него или из-за силы ударной волны. Если вы оказались в таком положении, соблюдайте этот алгоритм действий:

  • Не переставайте звать на помощь. Сообщите, где вы и что с вами.
  • Если никто не слышит: попытайтесь высвободить руки и ноги, но без резких движений.
  • Оцените ситуацию: видите ли, что на вас упало или под силу вам разобрать завал, осторожно начните его разбирать. Старайтесь не задеть то, на чем все держится.
  • Пробуйте и дальше известить о себе: звоните, кричите, громко стучите по трубам.
  • После освобождения осмотрите себя и окажите самопомощь.

Ранее мы рассказывали историю отца одного из малышей в Броварах, ставших свидетелями авиакатастрофы.

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