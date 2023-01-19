Какие места в доме безопасны в случае обстрела: полезные советы архитектора

Определяем особенности дома

Для того чтобы найти в вашей квартире самое безопасное место, нужно понимать типа вашего дома. В определенные периоды их строили по одинаковым схемам, поэтому существует следующее деление:

с 2010 года - монолитно-каркасные и кирпичные

2000-2010 - в основном кирпичные

1970-1980 - панельные

1950-1980 - кирпичные

до 1950 - кирпичные с бетонным или деревянным перекрытиями

до 1920 - кирпичные с деревянным перекрытием

Если дом монолитно-каркасный, он выстоит практически во всех случаях. Безопаснее в нем быть в комнате без окон или на лестничной площадке.

В кирпичных домах опасно находиться рядом с бетонными и деревянными перекрытиями, ведь при падении все они разрушаются. Поэтому в таких домах самое безопасное место - дверные проемы опорных стен.

Панельные дома менее устойчивы, у них самые безопасные межквартирные коридоры.

Запомните: где бы вы ни находились, старайтесь найти место подальше от стекла и стен, чтобы не попасть под дождь из обломков.

Почему спускаться в укрытие важно

Укрытие - это специальное сооружение, которое сконструировано таким образом, чтобы сохранить вашу жизнь, а не стать ловушкой. В укрытиях почти всегда есть два выхода, чтобы в случае чрезвычайной ситуации вы могли воспользоваться одним из них.

Укрытия в подвальных этажах в большинстве современных общественных построек и подземные паркинги вполне безопасны. Ведь при проектировании этих помещений заранее продумывают многие пути эвакуации. Также там обязательно предусмотрены системы дымоудаления и пожаротушения.

Аналогичная ситуация с пребыванием в метро во время воздушной тревоги. Это достаточно безопасное место, уже неоднократно приютившее жителей городов.

Что делать, если вы оказались под завалами

Обрушение здания может случиться вследствие попадания в него или из-за силы ударной волны. Если вы оказались в таком положении, соблюдайте этот алгоритм действий: