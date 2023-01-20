Які ліки неефективні та зовсім не допомагають: ось що не потрібно купувати

Зараз в аптеках є великий асортимент ліків. Тому часто українці витрачають свої кошти на неефективні препарати, які не мають достатніх доказів безпеки та ефективності. До того ж багато неефективних ліків рекламують по телебаченню.
Про це повідомила ЛОР Валерія Доброногова в Instagram.
За словами лікаря, ефективність ліків доводиться рандомізованими, плацебо-контрольованими, подвійними сліпими клінічними дослідженнями. Вчені створили дану методику, яка зараз є міжнародним золотим стандартом клінічних випробувань.
Серед препаратів без доведеної або сумнівної ефективності, які часто купували українці - гомеопатичні, рослинні лікарські засоби та харчові добавки. Препарати відсутні у клінічних настановах, у стандартах надання медичної допомоги, недостатньо вивчені з точки зору безпеки.
Тим не менше, на них пішло більше чверті з тих коштів, які люди витрачають на ліки загалом.
До списку найпопулярніших препаратів з сумнівною ефективністю входять:
ЛОР зазначила, що не всі противірусні та імуномодулятори погані, існують препарати з доведеною ефективністю від ВІЛ, гепатитів та грипу, а також інтерферони в ін‘єкційній формі.
"Війна не відміняє застуду, нежить та підвищення температури. Але треба усвідомлювати, що закинутися анафероном в такому випадку не вихід", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, як за секунди визначити, що ліки не працюють.
Також ми називали ліки для серця, які зовсім не працюють і їх не потрібно купувати.