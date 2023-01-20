Які ліки неефективні та зовсім не допомагають: ось що не потрібно купувати

Які ліки не ефективні

За словами лікаря, ефективність ліків доводиться рандомізованими, плацебо-контрольованими, подвійними сліпими клінічними дослідженнями. Вчені створили дану методику, яка зараз є міжнародним золотим стандартом клінічних випробувань.

Серед препаратів без доведеної або сумнівної ефективності, які часто купували українці - гомеопатичні, рослинні лікарські засоби та харчові добавки. Препарати відсутні у клінічних настановах, у стандартах надання медичної допомоги, недостатньо вивчені з точки зору безпеки.

Тим не менше, на них пішло більше чверті з тих коштів, які люди витрачають на ліки загалом.

До списку найпопулярніших препаратів з сумнівною ефективністю входять:

Противірусні (Амізон, Новірин, Протефлазід, Імунофлазід, Флавовір, Арбівір, Гропринозин, Інгавірин);

Гомеопатія (Анаферон, Ергоферон, Енгістол, Оцилококцінум, Лімфоміозот, Афлубін, Гайморин, Вібуркол, Циннабсин, Тонзилотрен, Еуфорбіум композитум);

Бактеріальні ліки (Бронхо-мунал, Ісміжен, Лантіген Б, Респіброн)

Імуномодулятори (Лаферобіон, Лаферомакс, Лавомакс, Поліоксидоній, Назоферон, Аміксин ІС)

Рослинні препарати (Умкалор, Піносол, Імупрет, Тонзипрет, Бронхіпрет)

ЛОР зазначила, що не всі противірусні та імуномодулятори погані, існують препарати з доведеною ефективністю від ВІЛ, гепатитів та грипу, а також інтерферони в ін‘єкційній формі.

"Війна не відміняє застуду, нежить та підвищення температури. Але треба усвідомлювати, що закинутися анафероном в такому випадку не вихід", - йдеться у повідомленні.