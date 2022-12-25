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Як за секунди визначити, що ліки не працюють: проста інструкція

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Неділя 25 грудня 2022 13:30
Як за секунди визначити, що ліки не працюють: проста інструкція Як визначити ліки, що не працюють (фото: raybori.gov.ua)
Автор: Світлана Мащенко

Ліки, які не мають доказової ефективності, або фуфломіцини, масово продаються в аптеках. Ба більше, такі препарати виписуються в поліклініках дипломованими медиками. Але варто бути розумнішими і перевіряти доказовість кожних пігулок, сиропів, суспензій тощо.

Як це зробити за секунди - читайте нижче в матеріалі Styler.

За допомогою сайту FDA

Про ефективність препарату можна дізнатися за допомогою сайту Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA).

Тут у графу пошуку треба ввести діючу речовину з інструкції, і ви отримуєте список статей з дослідженнями про цю речовину, і її дію на організм людини.

Цікаво, що при введенні діючої речовини сумнівного препарату, швидше за все ви не знайдете жодних наукових досліджень.

Український ресурс dokazovo.in.ua

Введіть назву препарату в графу пошуку на сайті dokazovo.in.ua і дізнайтеся, наскільки він ефективний за оцінками десятка міжнародних організацій. Далі ви зможете дізнатися, яка з них схвалює препарат, як ефективний, а яка - ні.

Які ліки не працюють?

За словами лікаря-отоларинголога Катерини Горон, сюди можна віднести такі класи препаратів:

  • Гомеопатія
  • Противірусні при застуді
  • Краплі в ніс з антибіотиком при застуді
  • Краплі з колоїдним сріблом
  • Ноотропи та вітаміни групи В при втраті слуху чи шумі у вухах
  • Бактеріальні лізати
  • Інгаляції з антисептиками

Сюди ж, як розповідає лікар Вікторія Кучеренко, можна віднести гепатопротектори.

За словами невролога Євгена Скрипника, фуфломіцином можна назвати й один з найпопулярніших препаратів "від серця" - Корвалмент.

Раніше ми писали про ліки від тиску, які взагалі не працюють.

Також читайте про фуфломіцини від застуди, ГРВІ та грипу.

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