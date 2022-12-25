Як за секунди визначити, що ліки не працюють: проста інструкція
Ліки, які не мають доказової ефективності, або фуфломіцини, масово продаються в аптеках. Ба більше, такі препарати виписуються в поліклініках дипломованими медиками. Але варто бути розумнішими і перевіряти доказовість кожних пігулок, сиропів, суспензій тощо.
Як це зробити за секунди - читайте нижче в матеріалі Styler.
За допомогою сайту FDA
Про ефективність препарату можна дізнатися за допомогою сайту Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA).
Тут у графу пошуку треба ввести діючу речовину з інструкції, і ви отримуєте список статей з дослідженнями про цю речовину, і її дію на організм людини.
Цікаво, що при введенні діючої речовини сумнівного препарату, швидше за все ви не знайдете жодних наукових досліджень.
Український ресурс dokazovo.in.ua
Введіть назву препарату в графу пошуку на сайті dokazovo.in.ua і дізнайтеся, наскільки він ефективний за оцінками десятка міжнародних організацій. Далі ви зможете дізнатися, яка з них схвалює препарат, як ефективний, а яка - ні.
Які ліки не працюють?
За словами лікаря-отоларинголога Катерини Горон, сюди можна віднести такі класи препаратів:
- Гомеопатія
- Противірусні при застуді
- Краплі в ніс з антибіотиком при застуді
- Краплі з колоїдним сріблом
- Ноотропи та вітаміни групи В при втраті слуху чи шумі у вухах
- Бактеріальні лізати
- Інгаляції з антисептиками
Сюди ж, як розповідає лікар Вікторія Кучеренко, можна віднести гепатопротектори.
За словами невролога Євгена Скрипника, фуфломіцином можна назвати й один з найпопулярніших препаратів "від серця" - Корвалмент.
Раніше ми писали про ліки від тиску, які взагалі не працюють.
Також читайте про фуфломіцини від застуди, ГРВІ та грипу.