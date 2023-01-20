Какие лекарства неэффективные и совсем не помогают: вот что не нужно покупать

Сейчас в аптеках есть большой ассортимент лекарств. Поэтому часто украинцы тратят свои средства на неэффективные препараты, у которых нет достаточных доказательств безопасности и эффективности. К тому же многие неэффективные лекарства рекламируют по телевидению.
Об этом сообщила ЛОР Валерия Доброногова в Instagram.
По словам врача, эффективность лекарств доказывается рандомизированными, плацебо-контролируемыми, двойными слепыми клиническими исследованиями. Ученые создали данную методику, являющуюся сейчас международным золотым стандартом клинических испытаний.
Среди препаратов без доказанной или сомнительной эффективности, часто покупаемых украинцами - гомеопатические, растительные лекарственные средства и пищевые добавки. Препараты отсутствуют в клинических установках, в стандартах оказания медицинской помощи, недостаточно изучены с точки зрения безопасности.
Тем не менее на них ушло более четверти из тех средств, которые люди тратят на лекарства в целом.
В список самых популярных препаратов с сомнительной эффективностью входят:
ЛОР отметила, что не все противовирусные и иммуномодуляторы плохие, есть препараты с доказанной эффективностью от ВИЧ, гепатитов и гриппа, а также интерфероны в инъекционной форме.
"Война не отменяет простуду, насморк и повышение температуры. Но надо отдавать себе отчет, что закинуться анафероном в таком случае не выход", - говорится в сообщении.
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