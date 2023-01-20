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Какие лекарства неэффективные и совсем не помогают: вот что не нужно покупать

Врач назвала неработающие лекарства (raybori.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Сейчас в аптеках есть большой ассортимент лекарств. Поэтому часто украинцы тратят свои средства на неэффективные препараты, у которых нет достаточных доказательств безопасности и эффективности. К тому же многие неэффективные лекарства рекламируют по телевидению.

Об этом сообщила ЛОР Валерия Доброногова в Instagram.

Какие лекарства неэффективны

По словам врача, эффективность лекарств доказывается рандомизированными, плацебо-контролируемыми, двойными слепыми клиническими исследованиями. Ученые создали данную методику, являющуюся сейчас международным золотым стандартом клинических испытаний.

Среди препаратов без доказанной или сомнительной эффективности, часто покупаемых украинцами - гомеопатические, растительные лекарственные средства и пищевые добавки. Препараты отсутствуют в клинических установках, в стандартах оказания медицинской помощи, недостаточно изучены с точки зрения безопасности.

Тем не менее на них ушло более четверти из тех средств, которые люди тратят на лекарства в целом.

В список самых популярных препаратов с сомнительной эффективностью входят:

  • Противовирусные (Амизон, Новирин, Протефлазид, Иммунофлазид, Флавовир, Арбивир, Гропринозин, Ингавирин);
  • Гомеопатия (Анаферон, Эргоферон, Энгистол, Оцилококцинум, Лимфомиозот, Афлубин, Гайморин, Вибуркол, Циннабсин, Тонзилотрен, Эуфорбиум композитум);
  • Бактериальные лекарства (Бронхо-мунал, Исмижен, Лантиген Б, Респиброн)
  • Иммуномодуляторы (Лаферобион, Лаферомакс, Лавомакс, Полиоксидоний, Назоферон, Амиксин ИС)
  • Растительные препараты (Умкалор, Пиносол, Иммунпрет, Тонзипрет, Бронхипрет)

ЛОР отметила, что не все противовирусные и иммуномодуляторы плохие, есть препараты с доказанной эффективностью от ВИЧ, гепатитов и гриппа, а также интерфероны в инъекционной форме.

"Война не отменяет простуду, насморк и повышение температуры. Но надо отдавать себе отчет, что закинуться анафероном в таком случае не выход", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, как за секунды определить, что лекарство не работает.

Также мы называли лекарства для сердца, которые совсем не работают и их не нужно покупать.

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