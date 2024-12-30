5 рослин, які треба висаджувати на розсаду вже в січні

Зимовий період - це час для підготовки до майбутнього врожаю, і січень - ідеальний місяць для того, щоб розпочати вирощування розсади деяких рослин. Висаджувати на розсаду варто ті культури, які потребують більш тривалого періоду вегетації.

Болгарський перець

Болгарський перець є ідеальним кандидатом для висадки на розсаду вже в січні, особливо середньо- та пізньостиглі сорти. Семена перед посадкою рекомендується замочити в розчині деревної золи для кращого проростання.

Для цього на літр теплої води розчиняють 2 г золи і замочують насіння в марлевому мішечку на три години. Після цього насіння ретельно промивають і висушують.

Болгарський перець висівають в неглибокі контейнери, а коли з’являться перші листочки, можна пересадити розсаду в більші горщики, де вона пробуде до весни.

Помідори

Помідори добре ростуть при довгому вегетаційному періоді, тому їх також можна висаджувати на розсаду в січні. Така рання посадка дозволяє виростити міцні рослини, які до моменту пересадки на грядки вже зацвітуть.

Якщо температура на підвіконні низька, варто вибирати морозостійкі сорти. Перед посадкою насіння помідорів замочують на 30 хвилин у теплій воді. Помідори висівають в окремі стаканчики або в контейнер на відстані 4 см один від одного, після чого накривають плівкою та ставлять в тепле місце.

Розсаду помідорів треба висаджувати вже у січні (фото: Freepik.com)

Баклажани

Баклажани потребують тривалого часу для розвитку, тому їх варто висаджувати на розсаду в середині або в кінці січня. Для того, щоб розсада досягла потрібного розміру до травня, насіння проростає близько двох тижнів, а потім має рости ще близько 60 днів.

Краще висаджувати насіння баклажанів у торф’яні таблетки або спеціальну ґрунтову суміш для овочів. Землю перед посадкою поливають за добу до висіву. Насіння висівають на глибину 2 см, залишаючи між борозенками 5 см.

Полуниця

У січні чудово висаджувати ремонтантні сорти полуниці та суниці, які здатні плодоносити вже в липні. Семена перед посадкою замочують у теплій воді та висушують, а потім змішують універсальний ґрунт із піском у співвідношенні 1:1.

Полуницю висівають на неглибокі піддони (не більше 3 см завглибшки) і накривають плівкою, ставлять в тепле місце поблизу батареї. Через два тижні з’являться перші листочки, і можна буде зняти плівку. В березні розсаду потрібно пересадити в окремі місткості, а в травні чи червні її можна висаджувати в ґрунт.

Селера

Селера має довгий вегетаційний період - до 160 днів, тому її без розсади виростити в наших умовах буде дуже складно. Тому в січні її висаджують на розсаду, щоб до літа отримати здорові рослини.

Селера потребує теплої та сонячної місцини для росту, тому після висіву насіння треба тримати в теплі. Насіння потрібно висівати в окремі ємності, після чого накрити плівкою та залишити на підвіконні або в теплиці до появи перших сходів.