Які купюри та монети перестануть приймати з 1 жовтня: перевірте свої скарбнички

З 1 жовтня в Україні з обігу вийдуть деякі монети та паперові гроші. Їх вилучатимуть з обігу, а люди, у яких є вдома в скарбничках такі купюри чи монети - зможуть здати їх у банк.
Які паперові гроші та монети перестануть приймати з 1 жовтня - читайте у матеріалі нижче.
Як повідомили у Національному Банку України, з обігу вийдуть дрібні монети: 1, 2, 5 та 25 копійок.
Також зміни торкнуться багатьох банкнот. З 1 жовтня перестануть приймати купюри 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень - які були випущені до 2003 року та раніше.
Які купюри та монети перестануть приймати з 1 жовтня
Обміняти старі монети та купюри можна до 30 вересня 2023 року. Після - обмін здійснювати вже не будуть.
Куди звертатися:
Національний банк України:
У Києві: Контрактова пл., 2А
У Дніпрі: вул. Воскресенська, 13
У Львові: вул. Коперника, 4
В Одесі: вул. Рішельєвська, 8
У Харкові: Театральна пл., 1
У Хмельницькому: вул. Володимирська, 91
В уповноважені банки: АТ "Ощадбанк", АТ "КБ ПриватБанк", АТ "Райффайзен Банк", АТ "ПУМБ".
Актуальну інформацію, в яких відділеннях та філіях можна здійснити обмін, потрібно дізнаватися на офіційних сайтах цих банків.
Важливо! Обмінювати такі розмінні монети та банкноти на інші монети та банкноти всіх номіналів, які є в обігу, у сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет), громадяни зможуть без стягнення плати за проведення такого обміну.
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