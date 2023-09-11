Які купюри та монети перестануть приймати з 1 жовтня: перевірте свої скарбнички

Які гроші виходять з обігу

Як повідомили у Національному Банку України, з обігу вийдуть дрібні монети: 1, 2, 5 та 25 копійок.

Також зміни торкнуться багатьох банкнот. З 1 жовтня перестануть приймати купюри 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень - які були випущені до 2003 року та раніше.

Які купюри та монети перестануть приймати з 1 жовтня

Як обміняти застарілі монети та купюри

Обміняти старі монети та купюри можна до 30 вересня 2023 року. Після - обмін здійснювати вже не будуть.

Куди звертатися:

Національний банк України:

У Києві: Контрактова пл., 2А

У Дніпрі: вул. Воскресенська, 13

У Львові: вул. Коперника, 4

В Одесі: вул. Рішельєвська, 8

У Харкові: Театральна пл., 1

У Хмельницькому: вул. Володимирська, 91

В уповноважені банки: АТ "Ощадбанк", АТ "КБ ПриватБанк", АТ "Райффайзен Банк", АТ "ПУМБ".

Актуальну інформацію, в яких відділеннях та філіях можна здійснити обмін, потрібно дізнаватися на офіційних сайтах цих банків.

Важливо! Обмінювати такі розмінні монети та банкноти на інші монети та банкноти всіх номіналів, які є в обігу, у сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет), громадяни зможуть без стягнення плати за проведення такого обміну.