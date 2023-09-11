Какие купюры и монеты перестанут принимать с 1 октября: проверьте свои копилки

С 1 октября в Украине из оборота выйдут некоторые монеты и бумажные деньги. Их будут изымать из обращения, а люди, у которых есть дома в копилках такие купюры или монеты - смогут сдать их в банк.
Какие бумажные деньги и монеты перестанут принимать с 1 октября - читайте в материале ниже.
Как сообщили в Национальном Банке Украины, из оборота выйдут мелкие монеты: 1, 2, 5 и 25 копеек.
Также изменения коснутся многих банкнот. С 1 октября перестанут принимать купюры 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен - которые были выпущены до 2003 года и ранее.
Какие купюры и монеты перестанут принимать с 1 октября
Обменять старые монеты и купюры можно до 30 сентября 2023 года. После - обмен совершать уже не будут.
Куда обращаться:
В Национальный банк Украины:
В Киеве: Контрактовая пл., 2А
В Днепре: ул. Воскресенская, 13
Во Львове: ул. Коперника, 4
В Одессе: ул. Ришельевская, 8
В Харькове: Театральная пл., 1
В Хмельницком: ул. Владимирская, 91
В уполномоченные банки: АО Ощадбанк, АО КБ ПриватБанк, АО Райффайзен Банк, АО ПУМБ.
Актуальную информацию, в каких отделениях и филиалах можно совершить обмен, нужно узнавать на официальных сайтах этих банков.
Важно! Обменять такие разменные монеты и банкноты на другие монеты и банкноты всех номиналов, которые есть в обороте, в суммах, кратных 10 копейкам (для разменных монет), граждане смогут без взимания платы за проведение такого обмена.
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