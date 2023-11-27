Які країни скоротять виплати українським переселенцям

Майже два роки країни Європи допомагають українцям тим, чим можуть: виплати, житло, робота, курси мови та людяність, яку вони проявляють. Але не кожній країні вигідно сплачувати допомогу протягом такого тривалого часу.

Про те, які країни планують скоротити або взагалі скасувати виплати українцям, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль Ольги Резнікової, яка ділиться у своєму блозі досвідом життя в різних країнах.

Польща

З першого січня 2024 року положення про виплати буде змінено, тому українці, які живуть у Польщі, більше не зможуть отримувати грошову допомогу від держави.

Нагадаємо, що у Польщі вже достатньо давно не всі біженці отримують допомогу, тож декого це не торкнеться.

Хоча у коментарях до цього допису люди пишуть, що Польща навпаки має підняти виплати. Але це стане відомо лише у січні 2024 року.

Німеччина

За статистикою саме у Німеччині перебуває найбільша кількість українських біженців. Країна зменшила необхідний рівень володіння мовою для роботи. Тепер достатньо отримати рівень В1 і влада сподівається, що українці будуть йти працювати. А інакше їм можуть скоротити або взагалі скасувати виплати.

Варто зазначити, що поки що Німеччина виплачує українцям по 502 євро щомісяця на людину.

Які країни хочуть скоротити виплати українцям (фото: Freepik)

Чехія

У Чехії хочуть скоротити перебування у безкоштовному житлі лише до 150 днів. Якщо українці будуть залишати житло без вагомих причин, то їх можуть і позбавити цього місця. Також Чехія зменшить суми соціальних виплат на людину.

Ірландія

В цій країні влада хоче змусити платити біженців за житло й при цьому скоротити соціальні виплати. Вони вже повідомили, що працюють над цим на законодавчому рівні та обидва правила вступлять у дію одночасно.

Тобто, українці вже мають готуватися до таких серйозних змін, адже це додасть їм складнощів, як фінансових, так і побутових.

Та поки що Ірландія щомісяця виплачує українським переселенцям по 800 євро на місяць та надає безоплатне житло.