Які країни хочуть залишити якомога більше українців після війни і чому

Чому країни Європи хочуть залишити українців після війни

Українців багато у різних країнах Європи і кожен влаштувався по-різному. Хтось навчається, хтось працює, хтось вчить мову і просто живе від виплат до виплат. Все це дуже індивідуально.

Саме тому не кожен переселенець має бажання повертатися в Україну, навіть після перемоги. До того ж, що деякі країни готові дати роботу і залишити українців у себе, переслідуючи власну мету.

Які країни хочуь залишити українців після війни (фото: Freepik)

Німеччина

Німеччина вже заявила, що сподівається, як мінімум, на 200 тисяч українців. Вони підкреслюють, що їм потрібно більше працівників і тому зараз готові інвестувати в навчання українців, дають їм час вивчити мову та нову професію, щоб через пару років отримати для себе готові кадри.

Норвегія

Норвежці активно інтегрують українців у своє суспільство. Держава готова платити близько 1 тисячі 500 євро в місяць, як заробітну плату за те, що люди ходять на курси, вчать мову. Вони роблять це, оскільки відчувають гостру потребу у мігрантах з України.

Канада

Ця країна першочергово прийняла українців з тією метою, що вони будуть працювати та інтегруватися в їхнє суспільство.

А ось інші країни поки не наважуються відверто висловлювати те, що їм потрібні кваліфіковані українські мігранти. Все це тому, що Україна офіційно просить не давати їм можливості інтегруватися та залишитися, бо Україні потрібні люди для відбудови своєї держави.

Та напевно кожна країна забажає залишити тих людей, які вже працюють та будують своє життя в Європі. І це також нормально, їх можна зрозуміти.